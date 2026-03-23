Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Марадона-младший выбрал второго самого важного игрока в истории «Наполи»

Марадона-младший выбрал второго самого важного игрока в истории «Наполи»

23 марта, 20:59

Диего Армандо Марадона-младший высказался о Скотте Мактоминее после победы «Наполи» над «Кальяри».

Сын Диего Марадоны выступил в программе Terzo Tempo Calcio Napoli на Televomero после матча, который состоялся 20 марта.

«После моего отца Мактоминей является самым решающим игроком в истории «Наполи». В Неаполе у нас был Бог, а для меня Мактоминей Иисус. Он ключевой игрок», – сказал Диего Армандо Марадона-младший.

  • Мактоминей забил победный гол в игре с «Кальяри» и принес «Наполи» три очка.
  • В сезоне Серии А у Скотта 25 матчей, 7 голов, 3 ассиста.
  • У 29-летнего шотландца, купленного у «Манчестер Юнайтед», контракт до лета 2028 года.

Источник: Il Mattino
Италия. Серия А Аргентина. Примера Наполи Мактоминей Скотт Марадона Диего
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 