Марадона-младший выбрал второго самого важного игрока в истории «Наполи»

Диего Армандо Марадона-младший высказался о Скотте Мактоминее после победы «Наполи» над «Кальяри».

Сын Диего Марадоны выступил в программе Terzo Tempo Calcio Napoli на Televomero после матча, который состоялся 20 марта.

«После моего отца Мактоминей является самым решающим игроком в истории «Наполи». В Неаполе у нас был Бог, а для меня Мактоминей Иисус. Он ключевой игрок», – сказал Диего Армандо Марадона-младший.