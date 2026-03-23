Марадона-младший выбрал второго самого важного игрока в истории «Наполи»

Диего Армандо Марадона-младший высказался о Скотте Мактоминее после победы «Наполи» над «Кальяри».
Сын Диего Марадоны выступил в программе Terzo Tempo Calcio Napoli на Televomero после матча, который состоялся 20 марта.
«После моего отца Мактоминей является самым решающим игроком в истории «Наполи». В Неаполе у нас был Бог, а для меня Мактоминей Иисус. Он ключевой игрок», – сказал Диего Армандо Марадона-младший.
- Мактоминей забил победный гол в игре с «Кальяри» и принес «Наполи» три очка.
- В сезоне Серии А у Скотта 25 матчей, 7 голов, 3 ассиста.
- У 29-летнего шотландца, купленного у «Манчестер Юнайтед», контракт до лета 2028 года.
