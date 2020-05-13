Алли избили и ограбили в собственном доме

На дом полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли совершено нападение. Футболиста избили, ценные вещи унесли, информирует The Sun.

Вооруженные ножами люди ворвались в дом игрока ночью. Его ударили в лицо, пострадал и его друг. Похитили брендовые часы, а также ювелирные украшения девушки Алли.