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    Алли избили и ограбили в собственном доме

    На дом полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли совершено нападение. Футболиста избили, ценные вещи унесли, информирует The Sun.

    Вооруженные ножами люди ворвались в дом игрока ночью. Его ударили в лицо, пострадал и его друг. Похитили брендовые часы, а также ювелирные украшения девушки Алли.

    • В текущем сезоне АПЛ Алли провел 22 матча, забил восемь голов, сделал четыре результативные передачи.
    • «Тоттенхэм» в таблице идет восьмым.
    • Сезон АПЛ планируют возобновить в июне.

    Источник: The Sun

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    13.05.2020 23:11
    Комментарии5
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      Рейтинг: +329

      GreyDM 26 минут назад

      короче, мне всё понятно: пробухали с корешем все побрекушки девахи (денег-то клуб урезал) и друг другу по мордам съездили, для отмазы ограбление придумали)))

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      Рейтинг: +1194

      FENIX-SL 43 минуты назад

      не удивлюсь если он и в этом симулирует

      0
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      Рейтинг: +2370

      alarm 1 час назад

      завтра на авито.

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      Рейтинг: +1112

      acor94 1 час назад

      Вопрос другой. Что делал ДРУГ у него ночью?
      Второе, почему друг нарушил самоизоляцию.
      Обоих оштрафовать и на 15 суток.

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      Рейтинг: +647

      Бoрат > acor94 32 минуты назад

      Гыгыгы . Ты еще поинтересуйся , что у меня по ночам делают мои друзья - аларм , пудель и борат - 2 . Гыгыгы

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