Алли избили и ограбили в собственном доме

короче, мне всё понятно: пробухали с корешем все побрекушки девахи (денег-то клуб урезал) и друг другу по мордам съездили, для отмазы ограбление придумали)))
На дом полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли совершено нападение. Футболиста избили, ценные вещи унесли, информирует The Sun.
Вооруженные ножами люди ворвались в дом игрока ночью. Его ударили в лицо, пострадал и его друг. Похитили брендовые часы, а также ювелирные украшения девушки Алли.
- В текущем сезоне АПЛ Алли провел 22 матча, забил восемь голов, сделал четыре результативные передачи.
- «Тоттенхэм» в таблице идет восьмым.
- Сезон АПЛ планируют возобновить в июне.