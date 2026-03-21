Серия A. «Милан» переиграл «Торино» в матче с пятью голами

В матче 30-го тура чемпионата Италии «Милан» на своем поле победил «Торино» со счетом 3:2.

Хозяева открыли счет на 36-й минуте благодаря голу Страхини Павловича. «Торино» отыгрался еще до перерыва – на 44-й минуте отличился Джованни Симеоне.

«Милан» вновь вышел вперед на 54-й минуте – отличился Адриан Рабьо. Уже на 56-й Юссуф Фофана забил третий гол «россонери». Гости сумели отыграть тольо один мяч – на 82-й минуте Никола Влашич реализовал пенальти.

«Милан» занимает 2-е место в Серии A с 63 очками после 30 матчей. Отставание от лидирующего «Интера», который провел на игру меньше, составляет 5 очков.

«Торино» идет 14-м с 33 очками.