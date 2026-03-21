Серия A. «Милан» переиграл «Торино» в матче с пятью голами

Вчера, 21:58
1

В матче 30-го тура чемпионата Италии «Милан» на своем поле победил «Торино» со счетом 3:2.

Хозяева открыли счет на 36-й минуте благодаря голу Страхини Павловича. «Торино» отыгрался еще до перерыва – на 44-й минуте отличился Джованни Симеоне.

«Милан» вновь вышел вперед на 54-й минуте – отличился Адриан Рабьо. Уже на 56-й Юссуф Фофана забил третий гол «россонери». Гости сумели отыграть тольо один мяч – на 82-й минуте Никола Влашич реализовал пенальти.

«Милан» занимает 2-е место в Серии A с 63 очками после 30 матчей. Отставание от лидирующего «Интера», который провел на игру меньше, составляет 5 очков.

«Торино» идет 14-м с 33 очками.

Италия. Серия А. 30 тур
Милан - Торино - 3:2 (1:1)
Голы: 1:0 - С. Павлович, 36; 1:1 - Д. Симеоне, 44; 2:1 - А. Рабьо, 54; 3:1 - Ю. Фофана, 56; 3:2 - Н. Влашич, 82 (с пенальти).
Еще по теме:
Модрич сменил дислокацию «Золотого мяча»
«Милан» выставил на трансфер самого дорогого футболиста команды 5
Выступающий против снятия бана с России Шевченко навестил «Милан» 7
Италия. Серия А Торино Милан
Дубина
1774119761
С победой Россонери! Без Лентяо игра лучше,хоть и концовка валидол(((
Ответить
Главные новости
Покер Кордобы, игроки ЦСКА недовольны женой Челестини, грубейшая ошибка Акинфеева, тяжелая травма Богосаваца и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым разгромил в гостях «Ниццу» (4:0) и вышел в лидеры
01:00
Сперцян описал Кордобу двумя словами после его покера в ворота «Пари НН»
00:05
1
Комментарий Осинькина после унижения «Сочи» в Калининграде
Вчера, 23:55
4
Агкацев заранее знал, что отобьет пенальти в матче с «Пари НН»
Вчера, 23:31
6
Жесткая угроза Талалаева игроку «Балтики»
Вчера, 23:11
2
РПЛ. «Балтика» без Талалаева разобралась с аутсайдером «Сочи» (4:0) и поднялась в топ-3
Вчера, 22:32
18
Мусаев – о покере Кордобы: «Джона очень сильно разозлили в Москве»
Вчера, 22:02
3
Мостовой: «Почему на Галактионова не кричат так же, как на других тренеров?»
Вчера, 21:33
4
Комментарий Шпилевского после 0:5 от «Краснодара»
Вчера, 21:10
3
Все новости
Все новости
Серия A. «Милан» переиграл «Торино» в матче с пятью голами
Вчера, 21:58
1
ФотоМодрич сменил дислокацию «Золотого мяча»
Вчера, 12:45
«Милан» выставил на трансфер самого дорогого футболиста команды
17 марта
5
«Ювентус» определился с будущим Спаллетти
17 марта
Серия А. «Ювентус» и «Наполи» победили, «Интер» потерял очки
15 марта
ФотоВыступающий против снятия бана с России Шевченко навестил «Милан»
14 марта
7
Серия А. «Милан» победил в дерби «Интер» (1:0)
9 марта
Серия А. «Ювентус» разнес «Пизу» и приблизился к топ-4
8 марта
Фото«Ювентус» продлил контракт с основным полузащитником
2 марта
Серия А. Гол Бога помог «Ювентусу» спастись в матче с «Ромой» (3:3)
2 марта
1
Серия А. «Интер» победил «Дженоа» и закрепился на первом месте
1 марта
Фанат «Наполи» получил ножевое ранение от жены во время просмотра матча
25 февраля
2
ВидеоФанаты «Торино» в знак протеста разгрузили перед базой машину с испражнениями
25 февраля
Реакция «Интера» на новость о подготовке назначения Симеоне
24 февраля
«Милан» сообщил, сколько пропустит сломавший челюсть Лофтус-Чик
23 февраля
Лофтус-Чику предстоит питаться через зонд
23 февраля
2
ФотоЛофтус-Чик потерял зубы и получил сложный перелом челюсти
23 февраля
2
ФотоГвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
Серия А. Прервалась 24-матчевая беспроигрышная серия «Милана» (0:1)
22 февраля
Серия А. Экс-игрок «Спартака» помог «Аталанте» победить «Наполи»
22 февраля
ФотоНовую форму «Ювентуса» сравнили с тюремной робой
22 февраля
10
Серия А. 37-летний Мхитарян принес «Интеру» победу над «Лечче» (2:0)
21 февраля
Только 2 клуба топ-лиг Европы ни разу не проиграли в 2026 году
21 февраля
1
Дибала не хочет, чтобы его дочь родилась в один день с тещей
21 февраля
«Ты идиот и ребенок»: подробности стычки между Аллегри и Фабрегасом
19 февраля
Серия А. «Милан» продлил беспроигрышную серию до 24 матчей, сыграв вничью с командой Фабрегаса
19 февраля
Мхитарян ответил на предложение вернуться в сборную Армении
17 февраля
7
Арбитру угрожали убийством за судейство в матче «Интер» – «Ювентус»
16 февраля
2
Все новости
