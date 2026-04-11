Новое гражданство Хайкина, новый тренер Италии, у «Реала» 3 матча без побед и другие новости

Примера. «Реал» дома сыграл вничью с «Жироной» (1:1) и может отстать от «Барсы» на 9 очков.

Зобнин – фанатам «Зенита»: «Извиняемся, если как-то задели».

Хайкин стал гражданином Норвегии и может попасть на ЧМ-2026.

ЦСКА может купить защитника сборной Египта за 3 миллиона.

В «Динамо» сделали заявление о будущем Гусева после 4 матчей без побед.

Сборная Италии назначила нового тренера.

Хайкин впервые прокомментировал получение норвежского гражданства.

Черданцев увидел две критические судейские ошибки в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом».

«Никогда бы так не сделал»: Хайкина осудили за предательский поступок.