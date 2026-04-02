Решение Италии по Гаттузо после 3-го подряд невыхода на ЧМ

Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина прояснил судьбу главного тренера сборной Италии Дженнаро Гаттузо после невыхода на чемпионат мира-2026.

В стыковых играх итальянцы в серии пенальти уступили Боснии и Герцеговине.

«Я попросил Гаттузо остаться и дальше работать», – приводит слова Гравины аккаунт Фабрицио Романо в соцсети Х.