У Салаха есть вариант в Италии

«Рома» рассматривает вариант с возвращением Мохамеда Салаха после его ухода из «Ливерпуля».

La Gazzetta dello Sport пишет, что в Англии считают «Рому» одной из команд, которые рассматривает египетский вингер. Ранее Салах объявил, что покинет «Ливерпуль» в конце сезона после 9 лет в клубе.

По данным издания, главным препятствием для римлян является зарплата игрока: Салах получает более 12 миллионов евро в год чистыми (около 20 миллионов до вычета налогов), тогда как потолок зарплат «Ромы» на следующий сезон, как сообщается, составит 4 миллиона чистыми.