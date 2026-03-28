У Салаха есть вариант в Италии

«Рома» рассматривает вариант с возвращением Мохамеда Салаха после его ухода из «Ливерпуля».
La Gazzetta dello Sport пишет, что в Англии считают «Рому» одной из команд, которые рассматривает египетский вингер. Ранее Салах объявил, что покинет «Ливерпуль» в конце сезона после 9 лет в клубе.
По данным издания, главным препятствием для римлян является зарплата игрока: Салах получает более 12 миллионов евро в год чистыми (около 20 миллионов до вычета налогов), тогда как потолок зарплат «Ромы» на следующий сезон, как сообщается, составит 4 миллиона чистыми.
- Салах также получил предложения от «Аль-Иттихада» и «Аль-Кадисии», которые готовы сохранить ему нынешние условия или повысить оклад.
- Кроме того, интерес к футболисту проявляет клуб МЛС «Сан-Диего».
- Салах уже выступал за «Рому» в 2015-2017 годах и забил 34 гола в 83 матчах.
Источник: La Gazzetta dello Sport