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    «Милан» летом могут покинуть 9 игроков

    Генеральный директор «Милана» Иван Газидис собирается провести чистку состава во время летнего трансферного окна, сообщает Football Italia.

    По информации источника, команду могут покинуть девять футболистов. В клубе рассчитывают, что это позволит стабилизировать финансовую ситуацию.

    Точно уйдут Иньяцио Абате, Кристиан Сапата, Хосе Маури, Риккардо Монтоливо и Андреа Бертолаччи, у которых в конце месяца истекают контракты.

    Также «Милан» намерен продать Хакана Чалханоглу, Диего Лаксальта и Самуэля Кастильехо.

    Кроме того, обсуждается возможный трансфер Джанлуиджи Доннаруммы, который может принести клубу 60 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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