«Милан» летом могут покинуть 9 игроков

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис собирается провести чистку состава во время летнего трансферного окна, сообщает Football Italia.

По информации источника, команду могут покинуть девять футболистов. В клубе рассчитывают, что это позволит стабилизировать финансовую ситуацию.

Точно уйдут Иньяцио Абате, Кристиан Сапата, Хосе Маури, Риккардо Монтоливо и Андреа Бертолаччи, у которых в конце месяца истекают контракты.

Также «Милан» намерен продать Хакана Чалханоглу, Диего Лаксальта и Самуэля Кастильехо.

Кроме того, обсуждается возможный трансфер Джанлуиджи Доннаруммы, который может принести клубу 60 миллионов евро.