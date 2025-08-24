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Уругвай. Примера
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Пеньяроль
Диего Лаксальт
€ 800 тыс
Диего Лаксальт
Пеньяроль
7 февраля 1993 (33), Монтевидео
#93 | Защитник
178 см | 66 кг
Уругвай
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Трансферы
Фото
Экс-динамовец Лаксальт нашел новый клуб после полугода без работы
17 января
В «Динамо» прокомментировали уход экс-игрока «Милана»
2025.08.24 10:07
1
Лаксальт попрощался с болельщиками «Динамо»
2025.08.22 14:58
Фото
«Динамо» объявило об уходе защитника
2025.08.22 12:21
9
Клубы Южной Америки заинтересованы в защитнике «Динамо»
2025.06.22 11:00
Названы три игрока, которых готово продать «Динамо»
2025.05.31 17:17
3
Личка высказался о конфликте с двумя футболистами «Динамо»
2025.05.05 22:19
4
В «Динамо» думают о продаже экс-защитника «Милана» и «Интера»
2025.05.02 23:42
Названы сроки возвращения Лаксальта к тренировкам в общей группе «Динамо»
2025.03.12 15:33
Динамовец Лаксальт описал русских двумя словами
2025.03.03 19:10
5
Два защитника «Динамо» пропустят матч с «Ростовом»
2025.02.26 00:27
2
Видео
Решение ЭСК по эпизоду с Лаксальтом в матче «Динамо» – «Краснодар»
2024.08.30 11:40
11
Лаксальт заявил, что «Динамо» в матче с «Краснодаром» лишили пенальти
2024.08.25 22:27
5
«Динамо» обратится в ЭСК после матча с «Краснодаром»
2024.08.25 21:12
17
Виктор Гусев считает, что Тюкавина перехваливают
2024.06.14 11:01
4
Лаксальт: «Мы должны были подчистить ошибки Лещука»
2024.04.08 09:11
Фото
Символическая сборная первой части сезона РПЛ по версии Шалимова
2023.12.25 22:47
3
Лаксальт поделился эмоциями от продления контракта с «Динамо»
2023.10.20 09:33
1
В «Динамо» объяснили, для чего продлили контракт с Лаксальтом
2023.10.20 09:18
2
У Лаксальта не будет фиксированной зарплаты после продления контракта с «Динамо»
2023.10.20 00:39
Фото
«Динамо» продлило контракт с 30-летним легионером
2023.10.19 22:22
Названа сумма, которую «Дженоа» предлагает «Динамо» за Лаксальта
2023.08.23 17:55
2
Лаксальт заявил, что поддерживает решение Норманна покинуть «Динамо»
2023.08.21 15:08
3
Лаксальт назвал причину двух поражений «Динамо» на старте сезона
2023.07.26 23:34
Лаксальт прокомментировал конфликт с Шуниным
2023.05.06 17:38
1
Шунин поругался с Лаксальтом после матча «Химки» – «Динамо»
2023.05.06 16:16
2
Лаксальт выбыл на месяц из-за травмы колена
2023.02.23 09:09
2
Лаксальт встретился в Уругвае с экс-одноклубником Варелой, который сбежал из «Динамо»
2023.01.13 11:53
Агент Лаксальта оценил вероятность ухода уругвайца из «Динамо» зимой
2022.12.30 12:33
Лаксальт высказался о непопадании в состав сборной Уругвая на ЧМ-2022
2022.11.03 12:17
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