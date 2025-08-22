Лаксальт попрощался с болельщиками «Динамо»

«Динамо» опубликовало обращение Диего Лаксальта к болельщикам.

Сегодня клуб объявил о расторжении контракта с 32-летним уругвайцем.

«Последние четыре года были для меня по-настоящему значимыми, наполненными ростом и ценными уроками, которые мне посчастливилось получить от всех, кто является частью этого клуба.

Я глубоко благодарен за доброту и уважение, проявленные ко мне и моей семье. С самого первого дня болельщики поддерживали меня и давали мне почувствовать, что меня ценят, и это то, что я буду помнить всегда.

Я искренне желаю всем всего самого наилучшего. До встречи, Спасибо вам, Диего», – написал Лаксальт.