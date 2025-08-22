«Динамо» объявило об уходе защитника

«Динамо» и защитник Диего Лаксальт расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

«4️ года Диего Лаксальт провeл в «Динамо». Спасибо за эмоции, которые ты нам дарил всe это время, и за веру в нашу общую мечту, которая почти стала реальностью. Спасибо за твою самоотверженность на поле и борьбу до самых последних секунд. Спасибо тебе за тебя, Диего» – говорится в сообщении телеграм-канала клуба.