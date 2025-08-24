В «Динамо» прокомментировали уход экс-игрока «Милана»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался об уходе Диего Лаксальта.
«Решение о расторжении контракта с Лаксальтом было принято по окончании предсезонных сборов. Мы специально выбирали такую дату, чтобы у Диего было время найти себе новый клуб.
В «Динамо» не приходили предложения по Лаксальту. Мы благодарим его за четыре года, проведeнных в нашем клубе», – сказал Пивоваров.
- Защитник сделал 5 ассистов в 78 матчах за 4 сезона в «Динамо».
- Ранее игрок выступал за «Милан».
- Лаксальт – участник ЧМ-2018 в составе сборной Уругвая.
Источник: «Советский спорт»