В «Динамо» прокомментировали уход экс-игрока «Милана»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался об уходе Диего Лаксальта.

«Решение о расторжении контракта с Лаксальтом было принято по окончании предсезонных сборов. Мы специально выбирали такую дату, чтобы у Диего было время найти себе новый клуб.

В «Динамо» не приходили предложения по Лаксальту. Мы благодарим его за четыре года, проведeнных в нашем клубе», – сказал Пивоваров.