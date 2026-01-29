Введите ваш ник на сайте
Суперкубок России разыграют до финала ЧМ-2026

Сегодня, 13:29

Стали известен предварительный календарь российского футбольного сезона-2026/27.

Суперкубок России-2026 разыграют 18 июля – за день до финала ЧМ-2026, который состоится 19 июля. Матч за российский трофей может пройти в Калининграде, Екатеринбурге, Саранске или Ростове-на-Дону.

1-й тур РПЛ должен состояться с 24 по 26 июля, а стартовый матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России – 5 августа.

9-й тур РПЛ намечен на будний день – на среду 16 сентября.

Последний матч в осенней части сезона РПЛ запланирован на 4-6 декабря (это будет 17-й тур), Кубка – на 25 ноября. Весенняя часть стартует 26-28 февраля.

В отличие от этого сезона, кубкове четвертьфиналы в пути РПЛ пройдут весной. Первые матчи назначены на 3 марта, а ответные – на 17 марта.

Закончится сезон РПЛ должен 29 мая. Через неделю после последних игр чемпионата пройдет Суперфинал Кубка. Предварительная дата – 6 июня (сразу на следующий день после финала Лиги чемпионов).

Стыковые матчи намечены на начало июня: первые на 2-е число, ответные – на 5-е.

Первая международная пауза пройдет с 21 сентября по 6 октября, вторая – с 9 по 17 ноября, третья – с 22 по 30 марта.

Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
69
ЦСКА отдал в аренду экс-вингера «Спартака» и «Краснодара»
13:50
Быстров – об опоздании Вендела: «Легионеры приезжают в РПЛ зарабатывать деньги»
13:38
2
ФотоСуперкубок России разыграют до финала ЧМ-2026
13:29
Бывший тренер «Спартака» может возглавить «Реал»
13:03
4
Мбаппе – о «Реале»: «Чемпионская команда так не играет»
12:53
2
Губерниев – о Сафонове: «Он не ссыкло»
12:41
2
Зырянов прокомментировал ситуацию с опозданием Вендела
12:33
1
Журналист L’Equipe заявил, что Сафонов стал основным вратарем «ПСЖ»
12:21
1
Тикнизяном заинтересовался клуб Бундеслиги
12:06
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – ЦСКА: 12 июля
2025.07.12 17:03
20
Назван гонорар главному арбитру матча за Суперкубок России
2025.07.12 13:13
7
Где смотреть матч «Краснодар» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция матча, Суперкубка России 11 июля 2025
2025.07.11 17:10
Мостовой сказал, за кого будет болеть в Суперкубке России
2025.07.09 17:10
3
Первый канал покажет матч Суперкубка России в прямом эфире
2016.07.14 15:30
11
Карасев назначен на матч Суперкубка России
2016.07.13 21:54
3
Прядкин: «Проведем Суперкубок на «Локомотиве»
2016.07.03 21:32
Стадион ЦСКА не примет матч за Суперкубок, сроки открытия перенесены
2016.06.30 17:08
1
Матч за Суперкубок России 2016 пройдет на новом стадионе ЦСКА
2015.12.18 13:18
3
Суперкубок-2015. «Зенит» - «Локомотив». Как это было (ФОТО)
2015.07.12 22:49
38
Виллаш-Боаш: «Мы действовали лучше «Локомотива»
2015.07.12 22:29
76
Пейчинович: «Зенит» победил незаслуженно»
2015.07.12 22:00
169
Черевченко поздравил «Зенит» с трофеем
2015.07.12 21:26
36
«Зенит» выиграл Суперкубок России
2015.07.12 20:45
867
«Зенит» – «Локомотив». Стали известны стартовые составы команд
2015.07.12 17:28
36
«Зенит» - обладатель Суперкубка России-2015! Онлайн событий дня
2015.07.12 09:43
1988
С «Зенитом» не сыграют четыре футболиста «Локомотива»
2015.07.11 20:15
92
В родных пенатах. Анонс матча за Суперкубок России
2015.07.11 18:40
85
Черевченко: «К матчу с «Зенитом» подходим в порядке»
2015.07.11 12:01
46
Зырянов: «Суперкубок – это серьезная игра, ведь на кону – титул»
2015.07.11 09:44
23
Виталий Денисов: «Противопоставим «Зениту» наше единство»
2015.07.08 18:29
72
Дзюба, скорее всего, выйдет в «старте» в матче за Суперкубок
2015.07.08 01:16
73
В матче Суперкубка России лимит на легионеров действовать не будет
2015.07.07 11:57
50
«Зенит» и «Локомотив» получат премии за матч Суперкубка
2015.07.07 11:07
167
Пейчинович: «К Суперкубку России будем полностью готовы»
2015.07.04 23:09
14
