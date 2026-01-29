Суперкубок России разыграют до финала ЧМ-2026

Стали известен предварительный календарь российского футбольного сезона-2026/27.

Суперкубок России-2026 разыграют 18 июля – за день до финала ЧМ-2026, который состоится 19 июля. Матч за российский трофей может пройти в Калининграде, Екатеринбурге, Саранске или Ростове-на-Дону.

1-й тур РПЛ должен состояться с 24 по 26 июля, а стартовый матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России – 5 августа.

9-й тур РПЛ намечен на будний день – на среду 16 сентября.

Последний матч в осенней части сезона РПЛ запланирован на 4-6 декабря (это будет 17-й тур), Кубка – на 25 ноября. Весенняя часть стартует 26-28 февраля.

В отличие от этого сезона, кубкове четвертьфиналы в пути РПЛ пройдут весной. Первые матчи назначены на 3 марта, а ответные – на 17 марта.

Закончится сезон РПЛ должен 29 мая. Через неделю после последних игр чемпионата пройдет Суперфинал Кубка. Предварительная дата – 6 июня (сразу на следующий день после финала Лиги чемпионов).

Стыковые матчи намечены на начало июня: первые на 2-е число, ответные – на 5-е.

Первая международная пауза пройдет с 21 сентября по 6 октября, вторая – с 9 по 17 ноября, третья – с 22 по 30 марта.