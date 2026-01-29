Введите ваш ник на сайте
Губерниев – о Сафонове: «Он не ссыкло»

Сегодня, 12:41
2

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о вратаре «ПСЖ» Матвее Сафонове.

В среду российский вратарь сыграл за парижан в домашнем матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1).

«Матвей Сафонов на данный момент игрок уровня основного состава «ПСЖ». С учетом состояния здоровья все может меняться, но он доказал, что психологически может быть первым номером.

Он огромный молодец, в отличие от очень многих не боялся, шел вперед, не требовал аренды, когда проигрывал конкуренцию. Он хотел закрепиться в составе команды и в целом у него это получилось. Желаю ему всяческих удач, он хороший футболист и не ссыкло», – сказал Губерниев.

  • До этого матча россиянин не играл с 17 декабря, когда получил травму руки в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго», в котором отразил 4 послематчевых пенальти.
  • 26-летний Сафонов в этом сезоне провел за «ПСЖ» 5 встреч, пропустил 4 гола, сыграл на ноль в 2 встречах.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Франция. Лига 1 Ньюкасл ПСЖ Сафонов Матвей Губерниев Дмитрий
