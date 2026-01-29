«Локомотив» отказался продавать Монтеса, «Бешикташ» может улучшить предложение

«Локомотив» отклонил предложение «Бешикташа» о продаже защитника Сесара Монтеса за 7 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами.
Красно-зеленые не собираются отпускать футболиста сейчас за такие деньги. Летом он сыграет на чемпионате мира-2026 и его цена может существенно вырасти. Самому «Локомотиву» игрок тоже нужен для успешного завершения сезона.
При этом «Бешикташ» может прислать улучшенное предложение по Монтесу в ближайшее время.
- 28-летний Монтес в этом сезоне провел 19 матчей за «Локомотив», забил 1 гол, заработал 1 ассист.
- Срок контракта мексиканца с московским клубом рассчитан до середины 2029 года.