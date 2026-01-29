Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Локомотив» отказался продавать Монтеса, «Бешикташ» может улучшить предложение

Сегодня, 11:21

«Локомотив» отклонил предложение «Бешикташа» о продаже защитника Сесара Монтеса за 7 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами.

Красно-зеленые не собираются отпускать футболиста сейчас за такие деньги. Летом он сыграет на чемпионате мира-2026 и его цена может существенно вырасти. Самому «Локомотиву» игрок тоже нужен для успешного завершения сезона.

При этом «Бешикташ» может прислать улучшенное предложение по Монтесу в ближайшее время.

  • 28-летний Монтес в этом сезоне провел 19 матчей за «Локомотив», забил 1 гол, заработал 1 ассист.
  • Срок контракта мексиканца с московским клубом рассчитан до середины 2029 года.

Еще по теме:
«Балтика» возьмет на просмотр скандального защитника «Локомотива» 4
В «Локомотиве» прокомментировали возможный уход Монтеса
«Локомотив» может продать легионера за 13 миллионов 2
Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Бешикташ Монтес Сесар
Все новости
