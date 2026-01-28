Черданцев сказал, почему Рахимова убрали из «Рубина»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев убежден, что увольнение Рашида Рахимова из «Рубина» не связано со спортивными результатами.

Тренера отправили в отставку в январе по решению клуба.

Рахимов вернул команду в РПЛ, после чего финишировал с казанцами на 8-м и 7-м месте в Премьер-лиге.

Его сменил испанец Франк Артига.

– Чем можно объяснить уход Рахимова из «Рубина»?

– Очень странно, что Рахимову удалось там так долго продержаться. Не удивился уходу, скорее, удивился тому, что это не произошло раньше.

Руководству «Рубина» удобнее работать со своим тренером. Рахимов достаточно независимый человек, у него был определенный недостаток взаимопонимания со спортивным блоком.

Конкретно с тренерством отставка не связана.

– Какие перспективы у Артиги в команде?

– Не верю в иностранных тренеров такого уровня в российском чемпионате. Тем более, если у клуба есть какие‑то амбиции.