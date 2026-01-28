Введите ваш ник на сайте
  «Балтика» возьмет на просмотр скандального защитника «Локомотива»

«Балтика» возьмет на просмотр скандального защитника «Локомотива»

Сегодня, 21:09
2

Марк Мампасси может перейти из «Локомотива» в «Балтику».

22-летний центральный защитник был близок к уходу в «Айнтрахт» из Брауншвейга, но сделка сорвалась.

Теперь он отправится на просмотр в «Балтику». Его прибытие в расположение калининградской команды ожидается 30 января.

  • «Локо» купил Мампасси в начале 2022 года у «Шахтера» за 3 млн евро.
  • Уроженец Донецка не играет за клуб РПЛ более трех лет.
  • Он был в аренде в «Антальяспоре» и «Кортрейке».
  • В 2025 году «Локомотив» получал трансферный бан из-за Мампасси.

«Балтика» начала переговоры о трансфере бывшего спартаковца 2
Бубнов проанализировал игру новичка «Спартака» Сауся: «Это не защитник» 3
Генич – о трансфере «Спартака»: «Я в шоке» 10
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Локомотив Балтика Мампасси Марк
gunstilzit
1769626848
«Балтика» возьмет на просмотр скандального защитника «Локомотива» А в чём его скандальность заключается? Чёрный,родом с Донбасса? В ЛОКО с ним скандалов не было!
Интерес
1769628909
Из этого следует, что будут продавать Андраде?
