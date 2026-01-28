«Балтика» возьмет на просмотр скандального защитника «Локомотива»

Марк Мампасси может перейти из «Локомотива» в «Балтику».
22-летний центральный защитник был близок к уходу в «Айнтрахт» из Брауншвейга, но сделка сорвалась.
Теперь он отправится на просмотр в «Балтику». Его прибытие в расположение калининградской команды ожидается 30 января.
- «Локо» купил Мампасси в начале 2022 года у «Шахтера» за 3 млн евро.
- Уроженец Донецка не играет за клуб РПЛ более трех лет.
- Он был в аренде в «Антальяспоре» и «Кортрейке».
- В 2025 году «Локомотив» получал трансферный бан из-за Мампасси.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова