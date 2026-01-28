«Балтика» возьмет на просмотр скандального защитника «Локомотива»

Марк Мампасси может перейти из «Локомотива» в «Балтику».

22-летний центральный защитник был близок к уходу в «Айнтрахт» из Брауншвейга, но сделка сорвалась.

Теперь он отправится на просмотр в «Балтику». Его прибытие в расположение калининградской команды ожидается 30 января.