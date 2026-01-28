Быстров – о составе «Спартака»: «Человек 10 спокойно можно отпустить»

Экс-спартаковец Владимир Быстров считает, что московскому клубу нужно провести чистку состава.

«У «Спартака» и так сильный состав, как никогда. Просто нужно поставить игру и выбрать постоянную обойму.

Даже не знаю, кто еще нужен команде сейчас. Может, только если центральный защитник. Думаю, он не помешает.

«Спартаку», наоборот, надо определиться, с кем расстаться. Человек 10 спокойно можно отпустить. Но сейчас новый тренер может в ком-то увидеть потенциал», – сказал Быстров.