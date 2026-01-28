Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Быстров – о составе «Спартака»: «Человек 10 спокойно можно отпустить»

Быстров – о составе «Спартака»: «Человек 10 спокойно можно отпустить»

Вчера, 23:11
4

Экс-спартаковец Владимир Быстров считает, что московскому клубу нужно провести чистку состава.

«У «Спартака» и так сильный состав, как никогда. Просто нужно поставить игру и выбрать постоянную обойму.

Даже не знаю, кто еще нужен команде сейчас. Может, только если центральный защитник. Думаю, он не помешает.

«Спартаку», наоборот, надо определиться, с кем расстаться. Человек 10 спокойно можно отпустить. Но сейчас новый тренер может в ком-то увидеть потенциал», – сказал Быстров.

  • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 29 очками в 18 турах.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 баллов.
  • 5 января столичный клуб назначил нового главного тренера – Хуана Карлоса Карседо.
  • Испанец пришел из «Пафоса» и заключил контракт до 2028 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир
Комментарии (4)
рылы
1769631601
опустить. как шахту заполярную, спартача80, бамбраша и т.д.
Ответить
VVM1964
1769635251
Ну 10 не 10, а человек 5 можно и думаю без ущерба...
Ответить
СильныйМозг
1769635456
10 футболёров отпустить, остпльных усыпить.
Ответить
