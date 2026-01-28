Введите ваш ник на сайте
Канчельскис: «Спартак» выбрал путь хаоса и бардака»

Сегодня, 19:00
5

Андрей Канчельскис остался недоволен изменениями в «Спартаке».

«Спартак» выбрал путь хаоса и бардака, ничего нового за последние годы в этом клубе не происходит.

Мне искренне жаль болельщиков такого великого клуба, который раньше тренировали Бесков и Романцев», – сказал Канчельскис.

  • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 29 очками в 18 турах.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 баллов.
  • 5 января столичный клуб назначил нового главного тренера – Хуана Карлоса Карседо.
  • Испанец пришел из «Пафоса» и заключил контракт до 2028 года.

Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1769616392
А ЦСКА ему не жаль, который 10 лет чемп не выигрывал? А Динамо? Так говорит, будто у нас каждый год разный чемпион.
Ответить
рылы
1769616642
дезёувы!
Ответить
Цугундeр
1769616992
Х/Б=КБ
Ответить
NewLife
1769617854
Не надо всерьез воспринимать слова алкоголика, вещающего с интернет помойки, которую неразборчивый бомбардир использует как источник новостей. Цель всех этих насекомых из интернета получить клики, и поэтому для них лучшая тема Спартак.
Ответить
СильныйМозг
1769618176
Чего их жалеть, болельщиков? Они диградировали, превратились в ЛГБТ-БДСМ наркоманов. У них своё видение, им хорошо.
Ответить
