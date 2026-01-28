Канчельскис: «Спартак» выбрал путь хаоса и бардака»

Андрей Канчельскис остался недоволен изменениями в «Спартаке».

«Спартак» выбрал путь хаоса и бардака, ничего нового за последние годы в этом клубе не происходит.

Мне искренне жаль болельщиков такого великого клуба, который раньше тренировали Бесков и Романцев», – сказал Канчельскис.