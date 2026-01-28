Канчельскис: «Спартак» выбрал путь хаоса и бардака»

Андрей Канчельскис остался недоволен изменениями в «Спартаке».
«Спартак» выбрал путь хаоса и бардака, ничего нового за последние годы в этом клубе не происходит.
Мне искренне жаль болельщиков такого великого клуба, который раньше тренировали Бесков и Романцев», – сказал Канчельскис.
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 29 очками в 18 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 баллов.
- 5 января столичный клуб назначил нового главного тренера – Хуана Карлоса Карседо.
- Испанец пришел из «Пафоса» и заключил контракт до 2028 года.
