Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шишкин – о новичке «Спартака»: «Есть несколько нюансов»

Сегодня, 20:33
1

Экс-защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о трансфере в московский клуб Владислава Сауся из «Балтики».

  • Сумма сделки – около 350 млн рублей.
  • С игроком подписали контракт до 2030 года.
  • Ранее на Сауся всерьез претендовал ЦСКА.

– Саусь достаточно неплохо выделялся в «Балтике», но после его перехода в «Спартак» есть несколько нюансов.

Когда в большую команду приобретается молодой футболист, нужно понимание, а зачем это делается, какая у него дальнейшая перспектива.

Еще один момент – это позиция. Я так понимаю, что это усиление на правый фланг, но в играх за «Балтику» мы его чаще всего видели латералем при игре в три центральных защитника. То есть, он полностью закрывает бровку, но я думаю, что новый главный тренер не имеет никакого представления о том, кто такой Саусь.

И вообще не понятно, по какой схеме при нем будет играть «Спартак». То есть, решение о покупке футболиста принималось руководством – молодой, перспективный, проявил себя. Но тут шансы 50 на 50, потому что у нас много примеров было, когда футболиста из маленьких команд покупали большие клубы, но потом это, как правило, непопадание в состав и аренда через полгода, и дальше пошло на понижение.

Конечно, здорово, что в карьере молодого игрока появился такой шанс, но дальше все будет зависеть от него – как он будет вести себя в команде при наличии таких конкурентов. С такими мастерами рядом можно многому научиться, кстати, поэтому я бы посоветовал Саусю на сто процентов воспользоваться этим шансом.

Не воспользуется – будет играть футбол, но уже на другом уровне. У него есть все задатки, скорость, футбольный интеллект, но шансы зацепиться в «Спартаке» – 50 на 50.

– Уход Сауся – потеря для «Балтики»?

– Я бы не сказал, что «Балтика» ослабеет без Сауся. Зная, как там все происходит, специфику работы Талалаева, уверен, что он найдет ключи, чтобы закрыть эту позицию.

К тому же, и в первой части сезона были матчи, которые команда проводила без Сауся. А главный плюс – «Балтика» получит за эту сделку деньги, то есть схема сработала очень хорошо: игрок хорошо себя зарекомендовал на короткий срок, его отдали в хорошую команду, получили хорошие деньги.

Так что тут есть очевидный финансовый плюс для калининградцев, плюс репутация команды и тренера.

Еще по теме:
Бывший защитник «Спартака» ответил на вопрос о скандальной ауре у клуба 6
Шишкин: «Баринов ушел из «Локо» не по своей воле» 2
Шишкин ответил, кто должен возглавить «Спартак»: «Абсолютно классная кандидатура» 9
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Шишкин Роман Саусь Владислав
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1769626667
...Рома сказал то, чем заняты мозги у большинства тех, кто пытается взвешивать "за" и "против" этого трансфера. Неизвестно, какую схему в обороне и средней линии будет использовать новый тренер, и как впишется в неё Саусь с навыками чистого бровочника...
Ответить
Главные новости
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
57
Бензема отказался играть за «Аль-Иттихад»: подробности
22:39
Корнеев – о футболисте «Спартака»: «Просто забил на все»
22:31
2
Сафонов – в старте «ПСЖ» на решающий матч Лиги чемпионов
21:57
6
«Зенит» потратит на покупку Джона больше, чем ожидалось
21:47
4
Россия – в топ-10 лидеров по тратам на трансферы
21:35
3
«Балтика» возьмет на просмотр скандального защитника «Локомотива»
21:09
2
Романцев объяснил, почему ему нравится работа Карпина в сборной России
20:55
2
ФИФА сообщила о нескольких трансферных рекордах в 2025 году
20:44
Жирков вспомнил, как случайно обматерил Слуцкого в сборной России
20:20
3
Все новости
Все новости
Названа дата похорон Бориса Игнатьева
22:59
Черданцев сказал, почему Рахимова убрали из «Рубина»
22:10
Россия – в топ-10 лидеров по тратам на трансферы
21:35
3
«Балтика» возьмет на просмотр скандального защитника «Локомотива»
21:09
2
Романцев объяснил, почему ему нравится работа Карпина в сборной России
20:55
2
Шишкин – о новичке «Спартака»: «Есть несколько нюансов»
20:33
1
Жирков вспомнил, как случайно обматерил Слуцкого в сборной России
20:20
3
Агент Солари прокомментировал информацию о конфликте спартаковца со Станковичем
19:57
Бердыев высказался о смерти Игнатьева
19:19
Канчельскис: «Спартак» выбрал путь хаоса и бардака»
19:00
17
В «Локомотиве» прокомментировали возможный уход Монтеса
18:51
Рахимов поделился ожиданиями от работы Артиги в «Рубине»
18:35
Романцев рассказал о дружбе с Василием Уткиным
18:27
1
Макаров сформулировал причину провала Карпина в «Динамо»
18:18
4
Байдачный – о возвращении российских команд в международные турниры: «Только после извинений ФИФА и УЕФА»
17:56
7
Аршавин выиграл суд у Барановской о сокращении алиментов
17:31
6
Жирков ответил, есть ли в его коллекции советский танк
17:17
4
Бубнов: «При Карпине «Динамо» лучше выглядело, чем при Гусеве»
17:05
«Зенит» намерен перехватить бразильского форварда
16:54
20
«Локомотив» может продать легионера за 13 миллионов
16:16
2
«Балтика» начала переговоры о трансфере бывшего спартаковца
16:08
2
Пономарев – о депрессии у игрока «Спартака»: «Оштрафовать его к чертовой матери»
15:43
11
Баринов: «Мы уже проходили, когда из «Локомотива» хотели сделать свиноферму»
15:30
16
Черданцев дал совет «Спартаку» по усилению состава
15:15
16
Стало известно, сколько «Бешикташ» готов заплатить за Монтеса из «Локомотива»
14:38
Романцев объяснил, почему «Спартак» не выиграл еврокубок в 90-х
14:28
5
В ЦСКА прояснили ситуацию с возможными четырьмя сделками с «Партизаном»
14:14
«Бешикташ» готовит предложение по футболисту «Локомотива»
13:58
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 