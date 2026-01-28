Шишкин – о новичке «Спартака»: «Есть несколько нюансов»

Экс-защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о трансфере в московский клуб Владислава Сауся из «Балтики».

Сумма сделки – около 350 млн рублей.

С игроком подписали контракт до 2030 года.

Ранее на Сауся всерьез претендовал ЦСКА.

– Саусь достаточно неплохо выделялся в «Балтике», но после его перехода в «Спартак» есть несколько нюансов.

Когда в большую команду приобретается молодой футболист, нужно понимание, а зачем это делается, какая у него дальнейшая перспектива.

Еще один момент – это позиция. Я так понимаю, что это усиление на правый фланг, но в играх за «Балтику» мы его чаще всего видели латералем при игре в три центральных защитника. То есть, он полностью закрывает бровку, но я думаю, что новый главный тренер не имеет никакого представления о том, кто такой Саусь.

И вообще не понятно, по какой схеме при нем будет играть «Спартак». То есть, решение о покупке футболиста принималось руководством – молодой, перспективный, проявил себя. Но тут шансы 50 на 50, потому что у нас много примеров было, когда футболиста из маленьких команд покупали большие клубы, но потом это, как правило, непопадание в состав и аренда через полгода, и дальше пошло на понижение.

Конечно, здорово, что в карьере молодого игрока появился такой шанс, но дальше все будет зависеть от него – как он будет вести себя в команде при наличии таких конкурентов. С такими мастерами рядом можно многому научиться, кстати, поэтому я бы посоветовал Саусю на сто процентов воспользоваться этим шансом.

Не воспользуется – будет играть футбол, но уже на другом уровне. У него есть все задатки, скорость, футбольный интеллект, но шансы зацепиться в «Спартаке» – 50 на 50.

– Уход Сауся – потеря для «Балтики»?

– Я бы не сказал, что «Балтика» ослабеет без Сауся. Зная, как там все происходит, специфику работы Талалаева, уверен, что он найдет ключи, чтобы закрыть эту позицию.

К тому же, и в первой части сезона были матчи, которые команда проводила без Сауся. А главный плюс – «Балтика» получит за эту сделку деньги, то есть схема сработала очень хорошо: игрок хорошо себя зарекомендовал на короткий срок, его отдали в хорошую команду, получили хорошие деньги.

Так что тут есть очевидный финансовый плюс для калининградцев, плюс репутация команды и тренера.