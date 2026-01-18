Шишкин: «Баринов ушел из «Локо» не по своей воле»

Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин прокомментировал трансфер Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Полузащитник пришел из «Локомотива» во вторник за 2 миллиона евро.

У него истекал контракт через полгода.

29-летний Баринов провел в «Локо» всю карьеру: 274 матча, 13 голов, 27 ассистов.

– Ситуация с Бариновым, на мой взгляд, нелогичная, но она достаточно простая. Воспитанник «Локомотива», который проводит прекрасную карьеру, которая уже клонится к закату… И мне бы, конечно, хотелось бы видеть, чтобы человек с такими историями заканчивал именно в этом клубе.

Я еще с ним играл, знаю, что он такой справедливый трудяга, который честно делает свою работу. И он этой своей карьерой все показал, на самом деле. Не зря он был капитаном и так далее… Не хочется поднимать эти все разговоры о переговорах, о еще чем-то. Но я, наверное, сказал бы так: что он не по своей воле ушел. Потому что я знаю, как он относится к «Локомотиву». И я думаю, что он сам бы был не против завершить эту прекрасную историю именно в этом клубе.

– Вариант с ЦСКА хорош?

– Я видел на презентации, как все тепло встретили его в клубе. Хорошо, что у Баринова появился именно такой вариант. Футболист такого калибра наверняка принесет пользу армейцам. У него опыт, он достаточно статусный футболист и уважаемый футболист. Я думаю, что здесь ЦСКА Дима точно придется ко двору.

В футболе много таких ситуаций, когда, к сожалению, нефутбольная, неспортивная составляющая выходит на первый план, а именно переговорные какие-то истории и какие-то, может быть, нефутбольные, которые не приносят пользы нашему всему российскому футболу. Так что здесь я Диме пожелаю только удачи. Я уверен, что у него там все сложится. И я думаю, что все у него будет хорошо. И он спокойно будет играть. И доказывать свой уровень и статус.

– «Локо» без Баринова может сильно измениться?

– Я не думаю, что «Локомотив» как-то ослабеет. У «Локомотива» на этой позиции много футболистов достаточно качественных. Сейчас, я думаю, что, наверное, идет обсуждение именно по выкупу Пруцева, который тоже плюс-минус на этой позиции. И более молодой, более перспективный. Конечно же, авторитет Баринова в раздевалке и на поле незаменим. Но, тем не менее, время меняется. Я думаю, что полсезона пройдет, и спокойно все устаканится. Так что здесь не вижу никаких проблем.