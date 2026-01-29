Быстров не ждет приглашений из РПЛ: «В большинстве клубов нефутбольные люди»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о том, почему его не приглашают российские клубы.
– Вам было бы интересно работать спортивным директором в РПЛ?
– Конечно, мне этого хочется. Смотря на то, каких сейчас берут специалистов, можно сказать, что работать спортивным директором не так уж и сложно.
– Вы развиваетесь в этом направлении? Предлагаете себя различным клубам?
– Опустим этот вопрос.
– Вы готовы работать только в РПЛ? Или низшие лиги тоже рассматриваете?
– Пока никто запросов мне не посылал, смысла об этом говорить нет – это не происходит и, скорее всего, не случится.
– Почему так думаете?
– Потому что футбольные люди в нашем футболе не особо нужны. Там «справляются» нефутбольные люди – они работают в большинстве клубов.
Там, где нужно принять решение о продолжении работы тренера, его увольняют, а где нужно убрать тренера – делают так, чтобы человек продолжал работать еще несколько сезонов. А потом ему платят неустойку и назначают новым тренером такого же клоуна: клуб болтается в зоне вылета, вылетает, но всех все устраивает в работе таких менеджеров. Они остаются на своих местах.
С чего вдруг сейчас должно что-то измениться? Надеюсь, со временем все поменяется и в наших клубах будут работать футбольные люди.
- Быстров завершил карьеру в 2018 году.
- 41-летний специалист в 2019–2020 был ассистентом в штабе одной из юношеских сборных России, а в последние годы работает футбольным экспертом.