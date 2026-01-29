Быстров не ждет приглашений из РПЛ: «В большинстве клубов нефутбольные люди»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о том, почему его не приглашают российские клубы.

– Вам было бы интересно работать спортивным директором в РПЛ?

– Конечно, мне этого хочется. Смотря на то, каких сейчас берут специалистов, можно сказать, что работать спортивным директором не так уж и сложно.

– Вы развиваетесь в этом направлении? Предлагаете себя различным клубам?

– Опустим этот вопрос.

– Вы готовы работать только в РПЛ? Или низшие лиги тоже рассматриваете?

– Пока никто запросов мне не посылал, смысла об этом говорить нет – это не происходит и, скорее всего, не случится.

– Почему так думаете?

– Потому что футбольные люди в нашем футболе не особо нужны. Там «справляются» нефутбольные люди – они работают в большинстве клубов.

Там, где нужно принять решение о продолжении работы тренера, его увольняют, а где нужно убрать тренера – делают так, чтобы человек продолжал работать еще несколько сезонов. А потом ему платят неустойку и назначают новым тренером такого же клоуна: клуб болтается в зоне вылета, вылетает, но всех все устраивает в работе таких менеджеров. Они остаются на своих местах.

С чего вдруг сейчас должно что-то измениться? Надеюсь, со временем все поменяется и в наших клубах будут работать футбольные люди.