  • Быстров не ждет приглашений из РПЛ: «В большинстве клубов нефутбольные люди»

Быстров не ждет приглашений из РПЛ: «В большинстве клубов нефутбольные люди»

Сегодня, 11:54
4

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о том, почему его не приглашают российские клубы.

– Вам было бы интересно работать спортивным директором в РПЛ?

– Конечно, мне этого хочется. Смотря на то, каких сейчас берут специалистов, можно сказать, что работать спортивным директором не так уж и сложно.

– Вы развиваетесь в этом направлении? Предлагаете себя различным клубам?

– Опустим этот вопрос.

– Вы готовы работать только в РПЛ? Или низшие лиги тоже рассматриваете?

– Пока никто запросов мне не посылал, смысла об этом говорить нет – это не происходит и, скорее всего, не случится.

– Почему так думаете?

– Потому что футбольные люди в нашем футболе не особо нужны. Там «справляются» нефутбольные люди – они работают в большинстве клубов.

Там, где нужно принять решение о продолжении работы тренера, его увольняют, а где нужно убрать тренера – делают так, чтобы человек продолжал работать еще несколько сезонов. А потом ему платят неустойку и назначают новым тренером такого же клоуна: клуб болтается в зоне вылета, вылетает, но всех все устраивает в работе таких менеджеров. Они остаются на своих местах.

С чего вдруг сейчас должно что-то измениться? Надеюсь, со временем все поменяется и в наших клубах будут работать футбольные люди.

  • Быстров завершил карьеру в 2018 году.
  • 41-летний специалист в 2019–2020 был ассистентом в штабе одной из юношеских сборных России, а в последние годы работает футбольным экспертом.

Источник: «РБ Спорт»
Бумбраш
1769677504
В том то и дело,люди умные, окурка никто даже дворником звать не хочет. Пусть дальше ошивается возле газ срач тв
Ответить
Цугундeр
1769677569
)) Да сиди ты над лункой, "футбольный человек". Лёд долби, а не мозги всем подряд. Не отвлекайся, а то поклёвку прое.б.ланишь, как и всё в своей жизни.(
Ответить
...уефан
1769680296
...иди след в след за Царём, по жёлтой кирпичной мостовой, ведущей в Изумрудный Город, где только вас ждёт Королевский клуб. Там ты - спортивный директор, а главный тренер - Мостовой... Проснись, Вовка! Обсерешься...
Ответить
Император 1
1769684176
Ещё один Мостовой
Ответить
