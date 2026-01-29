Быстров – об опоздании Вендела: «Легионеры приезжают в РПЛ зарабатывать деньги»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о ситуации с бразильским хавбеком команды Венделом, опоздавшим на сборы.

– Что вам ближе – 10 иностранцев или 10 русских в основе?

– Мне ближе баланс между этим. Нужно уделять больше внимания к школам, игрокам, которые прошли весь путь, добились результата и не сломались на полпути – их нужно больше привлекать в детский футбол.

– Вы говорите, что нужен баланс между легионерами и россиянами, но что делать, когда Вендел опаздывает на сборы на неделю по собственной воле?

– Это единичный случай. Если тренера все устраивает, они подписывают новый контракт, значит, лучше него никого не видят. Они взяли джокера [Жерсона], он никуда не опаздывал, но толку от него не было! В мое время в «Зените» Вендела бы не было, его съели бы на тренировках. Легионеры приезжают в РПЛ зарабатывать деньги.