Быстров – об опоздании Вендела: «Легионеры приезжают в РПЛ зарабатывать деньги»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о ситуации с бразильским хавбеком команды Венделом, опоздавшим на сборы.
– Что вам ближе – 10 иностранцев или 10 русских в основе?
– Мне ближе баланс между этим. Нужно уделять больше внимания к школам, игрокам, которые прошли весь путь, добились результата и не сломались на полпути – их нужно больше привлекать в детский футбол.
– Вы говорите, что нужен баланс между легионерами и россиянами, но что делать, когда Вендел опаздывает на сборы на неделю по собственной воле?
– Это единичный случай. Если тренера все устраивает, они подписывают новый контракт, значит, лучше него никого не видят. Они взяли джокера [Жерсона], он никуда не опаздывал, но толку от него не было! В мое время в «Зените» Вендела бы не было, его съели бы на тренировках. Легионеры приезжают в РПЛ зарабатывать деньги.
- Первый зимний сбор «Зенита» в Дохе начался 15 января, а полузащитник Вендел приехал в расположение команды 22 января. Сообщалось, что 28-летний бразилец будет оштрафован примерно на 700 тысяч долларов.