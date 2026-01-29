Орлов расстроен из-за перехода Сауся в «Спартак»

Комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему его расстроил трансфер Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».
- Сумма сделки – около 350 млн рублей.
- С игроком подписали контракт до 2030 года.
- Ранее на Сауся всерьез претендовал ЦСКА.
«В московском «Спартаке» сейчас очень неплохо выглядит Дмитриев. Но он же из Петербурга. Теперь Саусь, наш любимец… Он тоже в московском «Спартаке».
Очень важный момент – разглядеть потенциально, на что способен футболист. Они из нашего петербургского футбола.
А теперь обидно, будут говорить: петербуржец играет вот в той команде», – сказал Орлов.
Источник: «Чемпионат»