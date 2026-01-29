Введите ваш ник на сайте
Орлов расстроен из-за перехода Сауся в «Спартак»

Сегодня, 18:47
3

Комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему его расстроил трансфер Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».

  • Сумма сделки – около 350 млн рублей.
  • С игроком подписали контракт до 2030 года.
  • Ранее на Сауся всерьез претендовал ЦСКА.

«В московском «Спартаке» сейчас очень неплохо выглядит Дмитриев. Но он же из Петербурга. Теперь Саусь, наш любимец… Он тоже в московском «Спартаке».

Очень важный момент – разглядеть потенциально, на что способен футболист. Они из нашего петербургского футбола.

А теперь обидно, будут говорить: петербуржец играет вот в той команде», – сказал Орлов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Саусь Владислав Орлов Геннадий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1769702908
Это потому что ЗПРФ !
Ответить
...уефан
1769703371
...не кручинься дед-Ген, просто взяли и спасли двух пацанов, не надо, не благодари нас...
Ответить
"supermax"
1769704014
Зина угольков наберет на распродаже втридорого
Ответить
