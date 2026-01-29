Орлов расстроен из-за перехода Сауся в «Спартак»

Комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему его расстроил трансфер Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».

Сумма сделки – около 350 млн рублей.

С игроком подписали контракт до 2030 года.

Ранее на Сауся всерьез претендовал ЦСКА.

«В московском «Спартаке» сейчас очень неплохо выглядит Дмитриев. Но он же из Петербурга. Теперь Саусь, наш любимец… Он тоже в московском «Спартаке».

Очень важный момент – разглядеть потенциально, на что способен футболист. Они из нашего петербургского футбола.

А теперь обидно, будут говорить: петербуржец играет вот в той команде», – сказал Орлов.