Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Экс-жена Погребняка пристыдила Аршавина

29 января, 23:58
6

Мария Погребняк, бывшая супруга российского нападающего Павла Погребняка, отреагировала на решение суда в пользу Андрея Аршавина.

  • Аршавин выиграл суд о сокращении алиментов.
  • Меньше денег будет получать телеведущая Юлия Барановская, родившая трех детей от бывшего футболиста.

«Андрей Аршавин добился своего: суд снизил алименты. Футболист выиграл дело у своей бывшей супруги Юлии Барановской.

Ранее Аршавин объяснял иск тем, что выплачивает на содержание троих детей более 50% своего дохода.

Видимо, здесь бизнес-принцип такой – если экономить, то на детях 😏», – написала Погребняк в своем телеграм-канале.

  • Сейчас Аршавин в отношениях с Анной Петрушиной. У пары в августе 2024-го родилась дочь Ева.

Еще по теме:
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
Аршавин начал тренерскую карьеру 14
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта 2
Источник: телеграм-канал Марии Погребняк
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей Погребняк Павел
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TOMSON
1769724463
О морали заговорила та, кто дождалась окончания футбольной карьеры мужа и почти сразу развелась..
Ответить
Бромантан
1769725870
Жаль нельзя сделать запрос, на что конкретно тратятся алименты
Ответить
Бумбраш
1769736595
Это так бомба работает на "желтизной" ? Склоки баб-это ведь самая футбольная тема
Ответить
Император Бомжей
1769744549
Погребнику тоже надо замутить тему и перестать платить бывшей жене, что б меньше рот открывала)))
Ответить
crf57
1769784130
АРШАВИН побросал всех своих детей и жен, да еще и жадюга!
Ответить
Главные новости
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
3
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
1
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
5
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
4
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
6
Примера. «Реал» крупно победил в дерби (4:1), у Мбаппе 2+1
Вчера, 23:59
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
2
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
1
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
27
Все новости
Все новости
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:05
Семак заявил, что с судьями матча «Зенит» – «Локомотив» «будут разбираться»
09:44
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
Босс «Рубина» прокомментировал инцидент с Олейниковым
09:32
Прогноз Генича на матч «Спартак» – «Ростов»
09:17
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
2
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
1
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
27
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
2
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
5
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
5
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 21:43
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
Вчера, 20:52
6
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
5
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
Вчера, 20:23
6
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
Вчера, 20:16
1
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
Вчера, 19:58
13
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
Вчера, 19:55
1
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
Вчера, 19:48
23
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
Вчера, 19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
Вчера, 19:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+