Экс-жена Погребняка пристыдила Аршавина

Мария Погребняк, бывшая супруга российского нападающего Павла Погребняка, отреагировала на решение суда в пользу Андрея Аршавина.
- Аршавин выиграл суд о сокращении алиментов.
- Меньше денег будет получать телеведущая Юлия Барановская, родившая трех детей от бывшего футболиста.
«Андрей Аршавин добился своего: суд снизил алименты. Футболист выиграл дело у своей бывшей супруги Юлии Барановской.
Ранее Аршавин объяснял иск тем, что выплачивает на содержание троих детей более 50% своего дохода.
Видимо, здесь бизнес-принцип такой – если экономить, то на детях 😏», – написала Погребняк в своем телеграм-канале.
- Сейчас Аршавин в отношениях с Анной Петрушиной. У пары в августе 2024-го родилась дочь Ева.
Источник: телеграм-канал Марии Погребняк