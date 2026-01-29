Экс-жена Погребняка пристыдила Аршавина

Мария Погребняк, бывшая супруга российского нападающего Павла Погребняка, отреагировала на решение суда в пользу Андрея Аршавина.

Аршавин выиграл суд о сокращении алиментов.

Меньше денег будет получать телеведущая Юлия Барановская, родившая трех детей от бывшего футболиста.

«Андрей Аршавин добился своего: суд снизил алименты. Футболист выиграл дело у своей бывшей супруги Юлии Барановской.

Ранее Аршавин объяснял иск тем, что выплачивает на содержание троих детей более 50% своего дохода.

Видимо, здесь бизнес-принцип такой – если экономить, то на детях 😏», – написала Погребняк в своем телеграм-канале.