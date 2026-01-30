Символическая сборная недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

В нее включены футболисты «Бенфики», «Пафоса», «Тоттенхэма», «Ньюкасла», «Интера», «Ливерпуля», «Байера», «Барселоны», «Челси» и «Буде-Глимт».

Вратарь: Анатолий Трубин («Бенфика»);

Защитники: Бруно («Пафос»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Дэн Берн («Ньюкасл»), Федерико Димарко («Интер»);

Полузащитники: Алексис Мак Алистер («Ливерпуль»), Малик Тилльман («Байер»), Ламин Ямаль («Барселона»), Андреас Шельдеруп («Бенфика»);

Нападающие: Жуан Педро («Челси»), Каспер Хег («Буде-Глимт»).