Названы три игрока, которых готово продать «Динамо»

«Динамо» готово расстаться летом с правым вингером Денисом Макаровым, левым защитником Диего Лаксальтом и полузащитником Луисом Чавесом.

У россиянина и уругвайца текущие контракты рассчитаны до лета 2026 года, а у мексиканца – до 2027-го.

«Динамо» рассмотрит продажу Чавеса, если в клуб поступит выгодное предложение. Лаксальт занимает легионерское место, при этом часто травмируется и мало играет. Поэтому его уход из «Динамо» летом более вероятен. Макаров также не является игроком основного состава и покинет клуб, если другая команда выйдет на бело‑голубых с предложением.