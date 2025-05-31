Названы три игрока, которых готово продать «Динамо»

«Динамо» готово расстаться летом с правым вингером Денисом Макаровым, левым защитником Диего Лаксальтом и полузащитником Луисом Чавесом.
У россиянина и уругвайца текущие контракты рассчитаны до лета 2026 года, а у мексиканца – до 2027-го.
«Динамо» рассмотрит продажу Чавеса, если в клуб поступит выгодное предложение. Лаксальт занимает легионерское место, при этом часто травмируется и мало играет. Поэтому его уход из «Динамо» летом более вероятен. Макаров также не является игроком основного состава и покинет клуб, если другая команда выйдет на бело‑голубых с предложением.
- 32-летний Лаксальт в текущем сезоне провел за бело-голубых 18 игр.
- 29-летний Чавес сыграл за «Динамо» в сезоне-2024/25 в 27 поединках, забил 3 гола, сделал 4 ассиста.
- 27-летний Макаров провел в этом сезоне за команду 20 матчей, забил 3 гола, отдал 5 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость Чавеса в 9 миллионов евро, Лаксальта – в 2,8 миллиона, Макарова – в 1,8 миллиона.
Источник: «Матч ТВ»