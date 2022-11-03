Лаксальт высказался о непопадании в состав сборной Уругвая на ЧМ-2022

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал свое непопадание в заявку сборной Уругвая для участия в чемпионате мира.
– Ты не попал в расширенный состав сборной Уругвая на матчи чемпионата мира. С какими эмоциями ты воспринял новость об этом?
– Так решил тренер. Я долгое время находился вне сборной. Теперь просто получаю удовольствие от хорошей игры.
Я бы хотел оказаться в списке, но меня в нeм нет. Однако я продолжаю оставаться уругвайцем, продолжаю любить свою сборную.
Моe сердце такого же небесного цвета, как и футболка на мне. У меня много товарищей в сборной.
Само собой, я желаю команде всего наилучшего. Буду следить за ней на чемпионате мира.
- ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Уругвай на групповом этапе сыграет с Португалией, Южной Кореей и Ганой.
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Источник: Metaratings