Лаксальт высказался о непопадании в состав сборной Уругвая на ЧМ-2022

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал свое непопадание в заявку сборной Уругвая для участия в чемпионате мира.

– Ты не попал в расширенный состав сборной Уругвая на матчи чемпионата мира. С какими эмоциями ты воспринял новость об этом?

– Так решил тренер. Я долгое время находился вне сборной. Теперь просто получаю удовольствие от хорошей игры.

Я бы хотел оказаться в списке, но меня в нeм нет. Однако я продолжаю оставаться уругвайцем, продолжаю любить свою сборную.

Моe сердце такого же небесного цвета, как и футболка на мне. У меня много товарищей в сборной.

Само собой, я желаю команде всего наилучшего. Буду следить за ней на чемпионате мира.

ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Уругвай на групповом этапе сыграет с Португалией, Южной Кореей и Ганой.

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