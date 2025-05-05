Личка высказался о конфликте с двумя футболистами «Динамо»

Экс-тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопросы о разногласиях с игроками столичной команды.

– Есть информация, что из-за недостатка игрового времени на вас обиделись Нгамале и Лаксальт. И что вы с ними не говорили, хотя они сейчас больше хотели видеть не Личку-тренера, а Личку-друга.

– У меня все просто. Вот моя дверь: если хочешь поговорить – приходи. Если хочешь поговорить в ресторане – давай. Иногда лучше поговорить не у себя в офисе, а за пиццей или кофе в городе. Никаких проблем. Всегда звоните.

– Вы почувствовали, что их отношение к вам изменилось?

– Они не приходили на разговор. Это значит, что они чуть-чуть обиделись на то, что не играли. Если тебе что-то не нравится, приходи, открывай карты, скажи то, что ты хочешь. Как в жизни.

Если есть претензии, не нравятся тренировки, есть вопрос об игровом времени, приходи, я все объясню. Почему я должен идти за ними?

– Нгамале выходит на замену – и делает это плохо. В итоге сезон досрочно заканчиваете вы, а не он.

– Об этом я и говорю. Если ты выходишь на поле обиженным на меня – делаешь плохо своим друзьям, которые с тобой в раздевалке, и себе.

Если есть проблема, скажи. Когда ты выходишь на поле, ты играешь не для меня, а для себя, для команды, для клуба.

Я делаю работу, потому что я ее люблю. Болельщики могут свистеть, говорить плохо обо мне, но это часть моей работы. Я должен быть сконцентрирован и делать так, чтобы было лучше.

Я разговаривал с Нгамале на тренировках, два месяца назад я даже выгнал его с тренировки. Потом встречались в офисе и разговаривали.

Муми не тренировался так, как было нужно. Я ему сказал: «Муми, давай, ты устал. Вернись завтра с лучшим настроем».