Лаксальт прокомментировал конфликт с Шуниным

Защитник «Динамо» Диего Ласкальт раскрыл подробности перепалки с одноклубником Антоном Шуниным.
- Конфликт произошел после матча с «Химками» (1:0).
- Шунина и Лаксальта успокаивали Даниил Фомин и Саба Сазонов.
- Вратарь поссорился с партнером по команде после второй игры подряд – неделю назад он ругался с Дмитрием Скопинцевым.
«Мы говорили о футболе. После игры у всех горячая кровь! У каждого была своя интерпретация.
Да, мы сказали друг другу пару нехороших слов, но всe нормально – это футбол.
Никаких конфликтов между нами нет», – сказал Лаксальт.
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Источник: «Чемпионат»