Лаксальт прокомментировал конфликт с Шуниным

Защитник «Динамо» Диего Ласкальт раскрыл подробности перепалки с одноклубником Антоном Шуниным.

Конфликт произошел после матча с «Химками» (1:0).

Шунина и Лаксальта успокаивали Даниил Фомин и Саба Сазонов.

Вратарь поссорился с партнером по команде после второй игры подряд – неделю назад он ругался с Дмитрием Скопинцевым.

«Мы говорили о футболе. После игры у всех горячая кровь! У каждого была своя интерпретация.

Да, мы сказали друг другу пару нехороших слов, но всe нормально – это футбол.

Никаких конфликтов между нами нет», – сказал Лаксальт.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением