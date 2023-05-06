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    Лаксальт прокомментировал конфликт с Шуниным

    Защитник «Динамо» Диего Ласкальт раскрыл подробности перепалки с одноклубником Антоном Шуниным.

    • Конфликт произошел после матча с «Химками» (1:0).
    • Шунина и Лаксальта успокаивали Даниил Фомин и Саба Сазонов.
    • Вратарь поссорился с партнером по команде после второй игры подряд – неделю назад он ругался с Дмитрием Скопинцевым.

    «Мы говорили о футболе. После игры у всех горячая кровь! У каждого была своя интерпретация.

    Да, мы сказали друг другу пару нехороших слов, но всe нормально – это футбол.

    Никаких конфликтов между нами нет», – сказал Лаксальт.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.05.2023 17:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +128

      witalik 6 мая, 21:05

      А что за чмо типа Шунин? А, забыл, типа внук Яшина...Ну так пусть пасть закроет легендарный чмошный внук...

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