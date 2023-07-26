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    Лаксальт объяснил два поражения «Динамо» на старте сезона

    Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался после двух поражений подряд на старте сезона.

    • В 1-м туре РПЛ москвичи уступили «Краснодару» (1:3).
    • На старте кубкового Пути РПЛ «Динамо» в серии пенальти проиграло «Пари НН».
    • Летом динамовцев принял Марцел Личка.

    «Можно сказать, что наша команда только развивается. Конечно, ошибки являются неотъемлемой частью роста команды. Невозможно играть в футбол, не совершая ошибок. Более того, в составе были молодые игроки, которым еще необходимо расти», – сказал Лаксальт.

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    Источник: ютуб-канал «Динамо»

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