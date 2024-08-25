«Динамо» обратится в ЭСК после матча с «Краснодаром»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что в клубе приняли решение обратиться в ЭСК РФС после матча 6-го тура РПЛ с Краснодаром (0:1).

«Краснодар очень сильно затягивал время? Показалось. Но по поводу судейства мы много раз говорили. Мы видели ситуацию с пенальти. Будем в этот раз подавать жалобу в ЭСК, что тут еще сказать. Тяжелый рок имел свои корни в ленинградском рок-клуб», – отреагировал Гафин.