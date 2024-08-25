«Динамо» обратится в ЭСК после матча с «Краснодаром»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что в клубе приняли решение обратиться в ЭСК РФС после матча 6-го тура РПЛ с Краснодаром (0:1).
«Краснодар очень сильно затягивал время? Показалось. Но по поводу судейства мы много раз говорили. Мы видели ситуацию с пенальти. Будем в этот раз подавать жалобу в ЭСК, что тут еще сказать. Тяжелый рок имел свои корни в ленинградском рок-клуб», – отреагировал Гафин.
- «Динамо» упустило шанс подняться на 1-е место, уступив на домашней арене «Краснодару» (0:1).
- В самой концовке поединка произошел спорный эпизод в штрафной южан. Защитник столичного коллектива Диего Лаксальт упал после столкновения с Никитой Черниковым.
- Сергей Карасев, обслуживающий игру, проигнорировал данный эпизод. ВАР решил не вмешиваться.
- «Динамо» имеет в активе 12 турнирных баллов. Теперь команда Марцела Личка занимает только третью позицию в таблице.
- В 7-м туре москвичи встретятся с «Оренбургом», который в этом же туре уступил «Факелу» (0:1).
Источник: Sport24