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«Динамо» обратится в ЭСК после матча с «Краснодаром»

25 августа 2024, 21:12
17

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что в клубе приняли решение обратиться в ЭСК РФС после матча 6-го тура РПЛ с Краснодаром (0:1).

«Краснодар очень сильно затягивал время? Показалось. Но по поводу судейства мы много раз говорили. Мы видели ситуацию с пенальти. Будем в этот раз подавать жалобу в ЭСК, что тут еще сказать. Тяжелый рок имел свои корни в ленинградском рок-клуб», – отреагировал Гафин.

  • «Динамо» упустило шанс подняться на 1-е место, уступив на домашней арене «Краснодару» (0:1).
  • В самой концовке поединка произошел спорный эпизод в штрафной южан. Защитник столичного коллектива Диего Лаксальт упал после столкновения с Никитой Черниковым.
  • Сергей Карасев, обслуживающий игру, проигнорировал данный эпизод. ВАР решил не вмешиваться.
  • «Динамо» имеет в активе 12 турнирных баллов. Теперь команда Марцела Личка занимает только третью позицию в таблице.
  • В 7-м туре москвичи встретятся с «Оренбургом», который в этом же туре уступил «Факелу» (0:1).

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Лаксальт Диего
Комментарии (17)
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Garrincha58
1724610358
Пенальти чистый странно почему Карасёв его не поставил и ВАР тоже
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DVOK68
1724610523
ЭСК ничего не принесёт и итог матча не отменит.
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Админ ресурс
1724611276
Жалкий зындид тянут судейки. По честному играть пи*ерские не могут
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...уефан
1724611338
...играть и забивать - вот путь к успеху... всё остальное - лишь копошение в грязи...
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JIEGEHDA
1724613016
Не вижу тут писем от фанатов Динамо . А вчера вроде как поздравляли прям Спартак . Таких давних соперников )) жалкие остатки А ещё про Зенит пишут . Тут каждый тур Динамо плачет , да при этом им же не ставят очевидные пенальти . Позор .
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Artemka444
1724614017
Нытье это про Москву!!! Но смысла жаловаться нет, ТК от этого ничего не изменится никогда
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Cleaner
1724618960
Динамо, вы еще Байдену или Трампу пожалуйтесь! Проиграли по делу, готовьтесь к следующему матчу. Всем(и ЭСК РФС) наплевать на ваши обращения...(((
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neim
1724629422
Очень интересно будет почитать, какую очередную мутотень здесь напишет ЭСК по этому поводу. Прям жду с нетерпением !
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zigbert
1724653289
Вопросы к Карасеву по этому эпизоду есть. Но результат матча изменить нельзя.
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Gwynbleidd
1724657430
Привыкайте, Краснодар в этом году во всех матчах будут так судить, ну может кроме игр с зенитом, алаверды за чемпионство...
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