- 11 декабря 2021
- 13:59 «Барселона» хочет купить уругвайца Альвареса, которым интересуется «Зенит» 7
- 09:36 «СЭ»: Альварес хочет заработать в «Зените» 2 миллиона. В нем видят замену для Азмуна 16
- 10 декабря 2021
- 11:29 Агент уругвайца Альвареса подтвердил интерес «Зенита» 7
- 9 декабря 2021
- 22:23 «Зенит» готов заплатить 15 миллионов за уругвайского форварда Альвареса 19
- 1 октября 2021
- 08:28 Роша забил в обоих полуфиналах Южноамериканского кубка. Его клуб вышел в финал турнира 1
- 24 сентября 2021
- 11:14 Роша забил победный гол в полуфинале Южноамериканского кубка. В мае он играл в ФНЛ 16
- 10 сентября 2021
- 00:56 Лучший бомбардир «Пеньяроля» Мартинес заинтересовал «Реал»
- 24 декабря 2020
- 14:20 Защитник сборной Уругвая Гонсалес может продолжить карьеру в «Зените» 5
- 15 октября 2020
- 17:11 Metaratings: «Динамо» арендует экс-защитника «МЮ» Варелу 1
- 6 октября 2020
- 07:45 Фото «Манчестер Юнайтед» подписал 18-летнего вингера Пельистри
- 1 сентября 2020
- 08:37 Форлан покинул пост главного тренера «Пеньяроля» 1
- 28 апреля 2020
- 00:40 «Реал» интересуется 18-летним полузащитником «Пеньяроля» Пельистри 1
- 20 декабря 2019
- 22:25 Фото «Пеньяроль» назначил Форлана на пост главного тренера 1
- 18:47 Стогниенко: «Форлана через несколько часов должны утвердить тренером «Пеньяроля» 1
- 31 декабря 2017
- 10:37 Игрок уругвайского клуба пропустит два месяца. Он пострадал от фейерверка 1
- 25 декабря 2017
- 10:17 Форлан решил возобновить карьеру 5
- 13 мая 2017
- 01:18 Видео Полузащитник «Палмейраса» Мело дисквалифицирован на шесть матчей за драку после матча кубка Либертадорес 1
- 28 апреля 2017
- 20:17 Видео Полузащитник «Палмейраса» Мело ударил соперника в челюсть после матча Кубка Либертадорес 2
- 30 января 2017
- 23:48 Источник: «Барселона» подписала защитника сборной Уругвая 3
- 23 декабря 2015
- 13:05 Форлан может перебраться в МЛС
- 6 июля 2015
- 01:41 Официально Форлан стал игроком "Пеньяроля" 16