Лучший бомбардир «Пеньяроля» Мартинес заинтересовал «Реал»

«Реал» рассматривает возможность подписания нападающего «Пеньяроля» Агустина Альвареса Мартинеса.
По информации AS, мадридский клуб может купить 20-летнего футболиста и отправить его в «Кастилью».
Сумма отступных в контракте уругвайца составляет 20 миллионов евро.
- Мартинес – воспитанник «Пеньяроля».
- За главную команду он забил 27 мячей в 56 играх.
- В этом сезоне форвард отличился 8 раз в 14 матчах чемпионата. Он – лучший бомбардир клуба.
- 6 сентября игрок дебютировал за сборную Уругвая и забил гол.
Источник: AS