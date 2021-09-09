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    Лучший бомбардир «Пеньяроля» Мартинес заинтересовал «Реал»

    «Реал» рассматривает возможность подписания нападающего «Пеньяроля» Агустина Альвареса Мартинеса.

    По информации AS, мадридский клуб может купить 20-летнего футболиста и отправить его в «Кастилью».

    Сумма отступных в контракте уругвайца составляет 20 миллионов евро.

    • Мартинес – воспитанник «Пеньяроля».
    • За главную команду он забил 27 мячей в 56 играх.
    • В этом сезоне форвард отличился 8 раз в 14 матчах чемпионата. Он – лучший бомбардир клуба.
    • 6 сентября игрок дебютировал за сборную Уругвая и забил гол.

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    Источник: AS

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