Лучший бомбардир «Пеньяроля» Мартинес заинтересовал «Реал»

«Реал» рассматривает возможность подписания нападающего «Пеньяроля» Агустина Альвареса Мартинеса.

По информации AS, мадридский клуб может купить 20-летнего футболиста и отправить его в «Кастилью».

Сумма отступных в контракте уругвайца составляет 20 миллионов евро.