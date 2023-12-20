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    • «Ростов» сделал предложение по трансферу уругвайского полузащитника

    «Ростов» сделал предложение по трансферу уругвайского полузащитника

    «Ростов» хочет приобрести уругвайского полузащитника «Пеньяроля» Родриго Саравию.

    По данным журналиста Германа Гарсии Гровы, российский клуб предлагает за 23‑летнего хавбека 2 миллиона долларов.

    Саравия сейчас выступает за аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима» (Ла-Плата) на правах аренды.

    Компенсация за досрочное завершение аренды, которая истекает в августе 2024 года, может составить 250 тысяч долларов.

    • Саравия провел в этом сезоне на клубном уровне 39 матчей, забил гол и сделал результативную передачу.
    • «Ростов» после 18 туров занимает 10‑е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.

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    Источник: страница Германа Гарсии Гровы в соцсети X

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