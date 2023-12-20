«Ростов» сделал предложение по трансферу уругвайского полузащитника

«Ростов» хочет приобрести уругвайского полузащитника «Пеньяроля» Родриго Саравию.
По данным журналиста Германа Гарсии Гровы, российский клуб предлагает за 23‑летнего хавбека 2 миллиона долларов.
Саравия сейчас выступает за аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима» (Ла-Плата) на правах аренды.
Компенсация за досрочное завершение аренды, которая истекает в августе 2024 года, может составить 250 тысяч долларов.
- Саравия провел в этом сезоне на клубном уровне 39 матчей, забил гол и сделал результативную передачу.
- «Ростов» после 18 туров занимает 10‑е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.