Стогниенко: «Форлана через несколько часов должны утвердить тренером «Пеньяроля»

Бывший футболист сборной Уругвая Диего Форлан должен возглавить «Пеньяроль» из Монтевидео. Об этом в социальной сети сообщил российский комментатор Владимир Стогниенко.

«Форлан – новый тренер «Пеньяроля». Считайте, инсайд. Вечером должны утвердить», – написал журналист.