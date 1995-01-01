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    Стогниенко: «Форлана через несколько часов должны утвердить тренером «Пеньяроля»

    Бывший футболист сборной Уругвая Диего Форлан должен возглавить «Пеньяроль» из Монтевидео. Об этом в социальной сети сообщил российский комментатор Владимир Стогниенко.

    «Форлан – новый тренер «Пеньяроля». Считайте, инсайд. Вечером должны утвердить», – написал журналист.

    • Форвард завершил карьеру в прошлом году.
    • По ходу карьеры Форлан больше всего матчей провел за мадридский «Атлетико» (2007-2011 годы, 134 матча в Примере, 74 гола).
    • Со сборной Уругвая Форлан брал Кубок Америки.

    Источник: твиттер Владимира Стогниенко

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8961

      Cules2013 19 минут назад

      Занимательно, если правда.

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