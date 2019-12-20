Стогниенко: «Форлана через несколько часов должны утвердить тренером «Пеньяроля»

Бывший футболист сборной Уругвая Диего Форлан должен возглавить «Пеньяроль» из Монтевидео. Об этом в социальной сети сообщил российский комментатор Владимир Стогниенко.
«Форлан – новый тренер «Пеньяроля». Считайте, инсайд. Вечером должны утвердить», – написал журналист.
- Форвард завершил карьеру в прошлом году.
- По ходу карьеры Форлан больше всего матчей провел за мадридский «Атлетико» (2007-2011 годы, 134 матча в Примере, 74 гола).
- Со сборной Уругвая Форлан брал Кубок Америки.
Источник: твиттер Владимира Стогниенко