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  • Стогниенко: «Форлана через несколько часов должны утвердить тренером «Пеньяроля»

Стогниенко: «Форлана через несколько часов должны утвердить тренером «Пеньяроля»

20 декабря 2019, 18:47
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Бывший футболист сборной Уругвая Диего Форлан должен возглавить «Пеньяроль» из Монтевидео. Об этом в социальной сети сообщил российский комментатор Владимир Стогниенко.

«Форлан – новый тренер «Пеньяроля». Считайте, инсайд. Вечером должны утвердить», – написал журналист.

  • Форвард завершил карьеру в прошлом году.
  • По ходу карьеры Форлан больше всего матчей провел за мадридский «Атлетико» (2007-2011 годы, 134 матча в Примере, 74 гола).
  • Со сборной Уругвая Форлан брал Кубок Америки.

Источник: твиттер Владимира Стогниенко
Весь мир Пеньяроль Форлан Диего
Комментарии (1)
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Cules2013
1576862651
Занимательно, если правда.
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