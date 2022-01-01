Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Уругвай. Примера
Команды
Пеньяроль
Состав
€ 12 млн
Пеньяроль - состав команды
Монтевидео
Уругвай. Примера
Стадион:
Эстадио Кампеон дель Сигло
Сайт:
http://www.peñarol.org/home
Тренер:
Диего Агирре
Состав
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Sebastián Britos
Вра
-
29
Washington Aguerre
Вра
-
3
Лемос Маурисио
Защ
30
€ 1 млн
93
Лаксальт Диего
Защ
33
€ 0.8 млн
2
Пеццелла Герман
Защ
35
€ 0.5 млн
15
Оливера Максимильяно
Защ
34
€ 0.1 млн
22
Facundo Álvez
Защ
-
25
Matías González
Защ
-
26
Thiago Espinosa
Защ
-
34
Nahuel Herrera
Защ
-
6
Lucas Ferreira
Защ
-
4
Franco Romero
Защ
-
80
Теранс Давид
Пол
32
€ 1 млн
5
Ремеди Эрик
Пол
31
€ 1 млн
10
Leonardo Fernández
Пол
-
21
Jesús Trindade
Пол
-
7
Javier Cabrera
Пол
-
13
Eduardo Darías
Пол
-
80
Franco González
Пол
-
8
Nicolás Fernández
Пол
-
19
Аресо Матиас
Нап
23
€ 5 млн
33
Родригес Джонатан
Нап
33
€ 2 млн
28
Баез Джейми
Нап
31
€ 0.6 млн
9
Facundo Batista
Нап
-
77
Luis Miguel Angulo
Нап
-
27
Lucas Hernández
Нап
-
99
Abel Hernández
Нап
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 2, защитников: 10, полузащитников: 8, нападающих: 7
Главные новости
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
2
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
3
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
4
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
Фото
Брозович нашел новый клуб
09:42
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
12
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+