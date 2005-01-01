Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 12 млн

Пеньяроль - турнирная таблица

Монтевидео
Уругвай. Примера
Стадион:
Эстадио Кампеон дель Сигло
Сайт:
http://www.peñarol.org/home
Тренер:
Диего Агирре
Состав Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Пеньяроль
2
Расинг М
3
Монтевидео Сити Торке
4
Депортиво Мальдонадо
5
Насьональ
6
Монтевидео Уондерерс
7
Ливерпуль
8
Сентраль Эспаньол
9
Альбион
10
Серро Ларго
11
Дефенсор Спортинг
12
Серро
13
Хувентуд
14
Бостон Ривер
15
Данубио
16
Прогресо
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
27
16
5
6
44
22
22
53
28
14
10
4
35
22
13
52
27
15
5
7
47
31
16
50
28
14
7
7
42
27
15
49
28
13
4
11
40
36
4
43
28
12
7
9
35
34
1
43
28
11
9
8
37
27
10
42
28
10
8
10
30
33
-3
38
28
9
7
12
36
35
1
34
27
8
8
11
27
29
-2
32
28
7
11
10
23
30
-7
32
28
9
5
14
22
41
-19
32
27
8
7
12
31
37
-6
31
28
8
6
14
27
38
-11
30
28
4
13
11
23
37
-14
25
28
6
4
18
21
41
-20
22
Команда
1
Расинг М
2
Депортиво Мальдонадо
3
Пеньяроль
4
Монтевидео Сити Торке
5
Монтевидео Уондерерс
6
Насьональ
7
Сентраль Эспаньол
8
Серро
9
Дефенсор Спортинг
10
Ливерпуль
11
Серро Ларго
12
Хувентуд
13
Бостон Ривер
14
Альбион
15
Данубио
16
Прогресо
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
9
5
1
22
11
11
32
14
9
4
1
24
10
14
31
15
8
3
4
26
16
10
27
14
8
1
5
27
20
7
25
14
6
6
2
17
11
6
24
14
7
2
5
21
13
8
23
14
6
4
4
17
14
3
22
13
6
3
4
10
8
2
21
15
6
3
6
14
18
-4
21
13
5
4
4
17
12
5
19
13
4
5
4
17
12
5
17
14
5
2
7
16
18
-2
17
13
4
4
5
13
11
2
16
14
4
3
7
23
21
2
15
13
2
7
4
12
14
-2
13
14
3
2
9
12
23
-11
11
Команда
1
Пеньяроль
2
Монтевидео Сити Торке
3
Ливерпуль
4
Расинг М
5
Насьональ
6
Альбион
7
Монтевидео Уондерерс
8
Депортиво Мальдонадо
9
Сентраль Эспаньол
10
Серро Ларго
11
Хувентуд
12
Бостон Ривер
13
Данубио
14
Дефенсор Спортинг
15
Прогресо
16
Серро
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
8
2
2
18
6
12
26
13
7
4
2
20
11
9
25
15
6
5
4
20
15
5
23
13
5
5
3
13
11
2
20
14
6
2
6
19
23
-4
20
14
5
4
5
13
14
-1
19
14
6
1
7
18
23
-5
19
14
5
3
6
18
17
1
18
14
4
4
6
13
19
-6
16
14
4
3
7
10
17
-7
15
13
3
5
5
15
19
-4
14
15
4
2
9
14
27
-13
14
15
2
6
7
11
23
-12
12
13
1
8
4
9
12
-3
11
14
3
2
9
9
18
-9
11
15
3
2
10
12
33
-21
11
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
2
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
3
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
4
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
ФотоБрозович нашел новый клуб
09:42
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
12
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+