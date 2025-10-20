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Уругвай. Примера
Команды
Пеньяроль
Новости
€ 12 млн
Пеньяроль - новости команды
Монтевидео
Уругвай. Примера
Стадион:
Эстадио Кампеон дель Сигло
Сайт:
http://www.peñarol.org/home
Тренер:
Диего Агирре
Состав
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Таблица
Фото
Экс-динамовец Лаксальт нашел новый клуб после полугода без работы
17 января
Назван размер долга, из-за которого «Ростов» получил трансферный бан
14 января
5
Заявление «Ростова» о трансферном бане от ФИФА
14 января
7
Экс-форварда сборной Уругвая Форлана госпитализировали с тремя сломанными ребрами
2025.10.20 12:37
2
Лучший игрок ЧМ-2010 проиграл дебютный матч в профессиональном теннисе
2024.11.14 10:23
Лучший игрок ЧМ-2010 близок к дебюту в профессиональном теннисе
2024.10.22 16:59
Фото
«Ростов» завершил трансфер уругвайского опорника
2024.07.05 17:14
3
Стало известно имя следующего новичка «Ростова»
2024.06.27 17:47
6
«Ростов» купит уругвайского опорника, который зимой отказал клубу из-за соседства города с Украиной
2024.06.21 17:34
1
Уругвайский футболист отказал «Ростову» из-за местоположения клуба вблизи украинской границы
2024.01.13 00:08
9
Названа сумма, которую «Ростов» заплатит за игрока «Пеньяроля»
2024.01.10 12:30
1
«Ростов» согласовал трансфер уругвайского опорника
2023.12.26 14:26
6
«Ростов» сделал предложение по трансферу уругвайского полузащитника
2023.12.20 10:12
«Барселона» хочет купить уругвайца Альвареса, которым интересуется «Зенит»
2021.12.11 13:59
7
«СЭ»: Альварес хочет заработать в «Зените» 2 миллиона. В нем видят замену для Азмуна
2021.12.11 09:36
15
Агент уругвайца Альвареса подтвердил интерес «Зенита»
2021.12.10 11:29
7
«Зенит» готов заплатить 15 миллионов за уругвайского форварда Альвареса
2021.12.09 22:23
18
Роша забил в обоих полуфиналах Южноамериканского кубка. Его клуб вышел в финал турнира
2021.10.01 08:28
1
Роша забил победный гол в полуфинале Южноамериканского кубка. В мае он играл в ФНЛ
2021.09.24 11:14
12
Лучший бомбардир «Пеньяроля» Мартинес заинтересовал «Реал»
2021.09.10 00:56
Защитник сборной Уругвая Гонсалес может продолжить карьеру в «Зените»
2020.12.24 14:20
5
Metaratings: «Динамо» арендует экс-защитника «МЮ» Варелу
2020.10.15 17:11
1
Фото
«Манчестер Юнайтед» подписал 18-летнего вингера Пельистри
2020.10.06 07:45
Форлан покинул пост главного тренера «Пеньяроля»
2020.09.01 08:37
1
«Реал» интересуется 18-летним полузащитником «Пеньяроля» Пельистри
2020.04.28 00:40
1
Фото
«Пеньяроль» назначил Форлана на пост главного тренера
2019.12.20 22:25
1
Стогниенко: «Форлана через несколько часов должны утвердить тренером «Пеньяроля»
2019.12.20 18:47
1
Игрок уругвайского клуба пропустит два месяца. Он пострадал от фейерверка
2017.12.31 10:37
1
Форлан решил возобновить карьеру
2017.12.25 10:17
5
Видео
Полузащитник «Палмейраса» Мело дисквалифицирован на шесть матчей за драку после матча кубка Либертадорес
2017.05.13 01:18
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Главные новости
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
2
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
3
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
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Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
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09:42
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
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Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
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