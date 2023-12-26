«Ростов» согласовал трансфер уругвайского опорника

«Ростов» договорился с уругвайским «Пеньяролем» о переходе опорного полузащитника Родриго Саравии. По информации «РБ Спорт», сумма трансфера составит 2 миллионов долларов.
Последние полгода Саравия провел на правах аренды в аргентинской «Химнасии Ла-Плата», аренда будет прервана.
- В текущем чемпионате Аргентины 23-летний хавбек вышел на поле в 14 матчах.
- В 2022 году он выиграл с «Пеньяролем» Суперкубок Уругвая.
- После 18 туров «Ростов» идет на 10-м месте в РПЛ, имея на своем счету 21 очко.
Источник: «РБ Спорт»