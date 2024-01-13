Уругвайский футболист отказал «Ростову» из-за местоположения клуба вблизи украинской границы

Опорный полузащитник «Пеньяроля» Родриго Саравия не захотел переходить в «Ростов».

Клуб РПЛ договорился о покупке игрока за 2 миллиона долларов + процент от перепродажи, но в итоге сделка сорвалась.

23-летний уругваец сам отказался от трансфера в ростовский клуб из-за того, что город находится недалеко от Украины.

«Это было мое личное решение не ехать в Россию. Сначала мне понравилась эта идея, особенно в финансовом плане – это позволило бы мне помогать семье.

Но некоторые условия мне не подошли, и я решил не переходить. У клуба есть все, но город на границе с Украиной», – сказал Саравия.