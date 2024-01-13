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    • Уругвайский футболист отказал «Ростову» из-за местоположения клуба вблизи украинской границы

    Уругвайский футболист отказал «Ростову» из-за местоположения клуба вблизи украинской границы

    Опорный полузащитник «Пеньяроля» Родриго Саравия не захотел переходить в «Ростов».

    Клуб РПЛ договорился о покупке игрока за 2 миллиона долларов + процент от перепродажи, но в итоге сделка сорвалась.

    23-летний уругваец сам отказался от трансфера в ростовский клуб из-за того, что город находится недалеко от Украины.

    «Это было мое личное решение не ехать в Россию. Сначала мне понравилась эта идея, особенно в финансовом плане – это позволило бы мне помогать семье.

    Но некоторые условия мне не подошли, и я решил не переходить. У клуба есть все, но город на границе с Украиной», – сказал Саравия.

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    Источник: Carve Deportiva

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