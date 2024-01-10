Названа сумма, которую «Ростов» заплатит за игрока «Пеньяроля»

Полузащитник «Пеньяроля» Родриго Саравия переходит в «Ростов» за 2 миллиона долларов. По данным журналиста Ивана Карпова, уругвайский клуб сохранит за собой 20% от суммы перепродажи игрока.
23-летний Саравия заключит контракт сроком на 4,5 года. 13 января футболист должен прибыть в расположение команды Карпина в Абу-Даби для прохождения медосмотра и подписания договора.
- Саравия провел последние полгода в клубе «Химнасия и Эсгрима» из Ла-Платы, сыграв за него 14 матчей
- Всего в 2023 году хавбек провел в «Пеньяроле» и аргентинском клубе 39 матчей, забил 1 гол и отдал 1 передачу.