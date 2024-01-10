Названа сумма, которую «Ростов» заплатит за игрока «Пеньяроля»

Полузащитник «Пеньяроля» Родриго Саравия переходит в «Ростов» за 2 миллиона долларов. По данным журналиста Ивана Карпова, уругвайский клуб сохранит за собой 20% от суммы перепродажи игрока.

23-летний Саравия заключит контракт сроком на 4,5 года. 13 января футболист должен прибыть в расположение команды Карпина в Абу-Даби для прохождения медосмотра и подписания договора.