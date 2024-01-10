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    • Названа сумма, которую «Ростов» заплатит за игрока «Пеньяроля»

    Названа сумма, которую «Ростов» заплатит за игрока «Пеньяроля»

    Полузащитник «Пеньяроля» Родриго Саравия переходит в «Ростов» за 2 миллиона долларов. По данным журналиста Ивана Карпова, уругвайский клуб сохранит за собой 20% от суммы перепродажи игрока.

    23-летний Саравия заключит контракт сроком на 4,5 года. 13 января футболист должен прибыть в расположение команды Карпина в Абу-Даби для прохождения медосмотра и подписания договора.

    • Саравия провел последние полгода в клубе «Химнасия и Эсгрима» из Ла-Платы, сыграв за него 14 матчей
    • Всего в 2023 году хавбек провел в «Пеньяроле» и аргентинском клубе 39 матчей, забил 1 гол и отдал 1 передачу.

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    Источник: телеграм-канал Инсайды от Карпа // Карпов

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    10.01.2024 12:30
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    Комментарии (1)
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    MaxRnD
    1704902877
    Чую опять какая-то лажа
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