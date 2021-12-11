«СЭ»: Альварес хочет заработать в «Зените» 2 миллиона. В нем видят замену для Азмуна

«Зениту» назвали финансовые требования нападающего «Пеньяроля» Агустина Альвареса.
По информации «СЭ», представители 20-летнего футболиста запросили для своего клиента контракт на общую сумму в 2 миллиона евро.
В уругвайце видят замену для Сердара Азмуна, чей контракт с петербургским клубом истекает следующим летом.
- Альварес – воспитанник «Пеньяроля».
- Он забил 33 гола и сделал 10 ассистов в 70 матчах за главную команду.
- «Зенит» готов заплатить за форварда 15 миллионов евро.
Агент уругвайца Альвареса подтвердил интерес «Зенита»
Источник: «Спорт-Экспресс»