«СЭ»: Альварес хочет заработать в «Зените» 2 миллиона. В нем видят замену для Азмуна

«Зениту» назвали финансовые требования нападающего «Пеньяроля» Агустина Альвареса.

По информации «СЭ», представители 20-летнего футболиста запросили для своего клиента контракт на общую сумму в 2 миллиона евро.

В уругвайце видят замену для Сердара Азмуна, чей контракт с петербургским клубом истекает следующим летом.

Альварес – воспитанник «Пеньяроля».

Он забил 33 гола и сделал 10 ассистов в 70 матчах за главную команду.

«Зенит» готов заплатить за форварда 15 миллионов евро.

Агент уругвайца Альвареса подтвердил интерес «Зенита»