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    «СЭ»: Альварес хочет заработать в «Зените» 2 миллиона. В нем видят замену для Азмуна

    «Зениту» назвали финансовые требования нападающего «Пеньяроля» Агустина Альвареса.

    По информации «СЭ», представители 20-летнего футболиста запросили для своего клиента контракт на общую сумму в 2 миллиона евро.

    В уругвайце видят замену для Сердара Азмуна, чей контракт с петербургским клубом истекает следующим летом.

    • Альварес – воспитанник «Пеньяроля».
    • Он забил 33 гола и сделал 10 ассистов в 70 матчах за главную команду.
    • «Зенит» готов заплатить за форварда 15 миллионов евро.

    Агент уругвайца Альвареса подтвердил интерес «Зенита»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1392

      Урия Гип 13 минут назад

      Скромняга.

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      Рейтинг: +1904

      ПалкоВводецъ 40 минут назад

      Зенит удержит Азмуна, предложив контракт получше. Он ещё больше станет забивать. А стыдно почему то за срамтак. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +13090

      Skull_Boy 42 минуты назад

      Дрочеру 6 платят, а тут 2ку зажали

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      Рейтинг: +596

      jek718875 > Skull_Boy 35 минут назад

      ДРОЧЕР свой доморощенный, а это чужак

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      Рейтинг: +6055

      mamba9090909 > jek718875 30 минут назад

      Он не наш, спартаковский.

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      Рейтинг: +15339

      Garrincha58 1 час назад

      ещё Азмун не ушёл да и вряд ли уйдёт ему в РПЛ комфортно, а если слиняет будет как Лунёв на лавке штаны протирать, если ему это нравится то скатертью дорога и ЛЧ тоже без него

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      Рейтинг: +596

      jek718875 1 час назад

      А жопа не слипнится, только 2 млн.рублей,лучше пенсионерам добавить

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      Рейтинг: +4932

      Semenycch 2 часа назад

      Губа не дура.

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      Рейтинг: +704

      КрымForever 2 часа назад

      Недорого и стата хорошая. Можно брать.

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