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  • «СЭ»: Альварес хочет заработать в «Зените» 2 миллиона. В нем видят замену для Азмуна

«СЭ»: Альварес хочет заработать в «Зените» 2 миллиона. В нем видят замену для Азмуна

11 декабря 2021, 09:36
15

«Зениту» назвали финансовые требования нападающего «Пеньяроля» Агустина Альвареса.

По информации «СЭ», представители 20-летнего футболиста запросили для своего клиента контракт на общую сумму в 2 миллиона евро.

В уругвайце видят замену для Сердара Азмуна, чей контракт с петербургским клубом истекает следующим летом.

  • Альварес – воспитанник «Пеньяроля».
  • Он забил 33 гола и сделал 10 ассистов в 70 матчах за главную команду.
  • «Зенит» готов заплатить за форварда 15 миллионов евро.

Агент уругвайца Альвареса подтвердил интерес «Зенита»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Пеньяроль Альварес Агустин
Комментарии (15)
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jek718875
1639208710
А жопа не слипнится, только 2 млн.рублей,лучше пенсионерам добавить
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Garrincha58
1639208917
ещё Азмун не ушёл да и вряд ли уйдёт ему в РПЛ комфортно, а если слиняет будет как Лунёв на лавке штаны протирать, если ему это нравится то скатертью дорога и ЛЧ тоже без него
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Skull_Boy
1639211411
Дрочеру 6 платят, а тут 2ку зажали
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Урия Гип
1639213150
Скромняга.
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Ziklop
1639214457
скромные запросы, надо брать такого, ему есть у чему стремиться!
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Форвард 79
1639216846
А не окажется ли он Рошей или Галичем?
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paracetamol
1639217297
Будет забивать регулярно, дык и не жалко!
Ответить
Ловкий Бубен
1639252100
фигня
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