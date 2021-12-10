Агент уругвайца Альвареса подтвердил интерес «Зенита»

А эти все шлак скупают за народные деньги() Что бы бороться с МЯЛЬМЕ и Вардароми) на другое бомжарня не способна.))))))
Эдуардо Ласальвия, агент нападающего «Пеньяроля» Агустина Альвареса, прокомментировал информацию об интересе к 20-летнему уругвайцу со стороны «Зенита».
Ранее сообщалось, что петербургский клуб готов купить игрока сборной Уругвая за 15 миллионов евро.
«Интерес от «Зенита» есть. Мы ведем переговоры», – сказал Ласальвия.
- Альварес – воспитанник «Пеньяроля».
- Он забил 33 гола и сделал 10 ассистов в 70 матчах за главную команду.
- Рыночная стоимость форварда – 4,5 миллиона евро.