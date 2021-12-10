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    Агент уругвайца Альвареса подтвердил интерес «Зенита»

    Эдуардо Ласальвия, агент нападающего «Пеньяроля» Агустина Альвареса, прокомментировал информацию об интересе к 20-летнему уругвайцу со стороны «Зенита».

    Ранее сообщалось, что петербургский клуб готов купить игрока сборной Уругвая за 15 миллионов евро.

    «Интерес от «Зенита» есть. Мы ведем переговоры», – сказал Ласальвия.

    • Альварес – воспитанник «Пеньяроля».
    • Он забил 33 гола и сделал 10 ассистов в 70 матчах за главную команду.
    • Рыночная стоимость форварда – 4,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +53

      НЕН ЦЕЛЕЙ В ЛЧ 2 часа назад

      А эти все шлак скупают за народные деньги() Что бы бороться с МЯЛЬМЕ и Вардароми) на другое бомжарня не способна.))))))

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      Рейтинг: +10680

      Вомбат 3 часа назад

      Еще бы он не подтвердил, если сам же это и выдумал. Однако если Азмуна все же продадут зимой (что маловероятно, но возможно) то Зенит действительно начнет искать нападающего за границей. Потому что Семаку нужны готовые мастера, а не талантливая молодежь.

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      Рейтинг: +53

      НЕН ЦЕЛЕЙ В ЛЧ > Вомбат 2 часа назад

      Если бы надо было подружка дзюбы иранская уже бы ушла,но от такой кормушки не так просто оторваться)) еще за годик заработает и тогда куда нибудь в Дженоа или Кайрат убежит от баклажанов

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