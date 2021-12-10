Агент уругвайца Альвареса подтвердил интерес «Зенита»

Эдуардо Ласальвия, агент нападающего «Пеньяроля» Агустина Альвареса, прокомментировал информацию об интересе к 20-летнему уругвайцу со стороны «Зенита».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб готов купить игрока сборной Уругвая за 15 миллионов евро.

«Интерес от «Зенита» есть. Мы ведем переговоры», – сказал Ласальвия.