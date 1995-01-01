«Пеньяроль» назначил Форлана на пост главного тренера

Как и ожидалось, Диего Форлан возглавил уругвайский «Пеньяроль». Бывший футболист сборной Уругвая является воспитанником клуба.

Команда из столицы Уругвая Монтевидео идет в чемпионате на втором месте. Это первый клуб в тренерской карьере Форлана.