«Пеньяроль» назначил Форлана на пост главного тренера

Возглавит сборную Уругвая, приятного просмотра.
Как и ожидалось, Диего Форлан возглавил уругвайский «Пеньяроль». Бывший футболист сборной Уругвая является воспитанником клуба.
Команда из столицы Уругвая Монтевидео идет в чемпионате на втором месте. Это первый клуб в тренерской карьере Форлана.
- Форвард завершил карьеру в прошлом году.
- По ходу карьеры Форлан больше всего матчей провел за мадридский «Атлетико» (2007-2011 годы, 134 матча в Примере, 74 гола).
- Со сборной Уругвая Форлан брал Кубок Америки.