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    «Пеньяроль» назначил Форлана на пост главного тренера

    Как и ожидалось, Диего Форлан возглавил уругвайский «Пеньяроль». Бывший футболист сборной Уругвая является воспитанником клуба.

    Команда из столицы Уругвая Монтевидео идет в чемпионате на втором месте. Это первый клуб в тренерской карьере Форлана.

    • Форвард завершил карьеру в прошлом году.
    • По ходу карьеры Форлан больше всего матчей провел за мадридский «Атлетико» (2007-2011 годы, 134 матча в Примере, 74 гола).
    • Со сборной Уругвая Форлан брал Кубок Америки.

    Источник: твиттер «Пеньяроля»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3815

      vladik12 28 минут назад

      Возглавит сборную Уругвая, приятного просмотра.

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