Экс-форварда сборной Уругвая Форлана госпитализировали с тремя сломанными ребрами

Бывший нападающий «Атлетико» Диего Форлан попал в больницу.
Экс-футболист сборной Уругвая сломал три ребра во время матча за любительскую команду. Его госпитализировали.
«Моя рука оказалась ниже груди, из‑за этого я сломал ребра. Тут же я перестал дышать, мне не хватало воздуха. Боль не проходила, пока я не оказался в больнице. За 20 лет профессиональной карьеры со мной такого никогда не было», – сказал Форлан.
- Форлан выступал за такие команды, как «Атлетико» и «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед» и «Интер».
- В 2018-м он объявил о завершении профессиональной карьеры.
Источник: El Pais