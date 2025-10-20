Введите ваш ник на сайте
  Экс-форварда сборной Уругвая Форлана госпитализировали с тремя сломанными ребрами

Экс-форварда сборной Уругвая Форлана госпитализировали с тремя сломанными ребрами

Сегодня, 12:37
2

Бывший нападающий «Атлетико» Диего Форлан попал в больницу.

Экс-футболист сборной Уругвая сломал три ребра во время матча за любительскую команду. Его госпитализировали.

«Моя рука оказалась ниже груди, из‑за этого я сломал ребра. Тут же я перестал дышать, мне не хватало воздуха. Боль не проходила, пока я не оказался в больнице. За 20 лет профессиональной карьеры со мной такого никогда не было», – сказал Форлан.

Источник: El Pais
Пеньяроль Уругвай Форлан Диего
FFR
1760958853
Моя рука оказалась ниже груди, из‑за этого я сломал ребра...что за перевод???
Ответить
k611
1760960795
Здоровья! На профессиональном уровне классно играл!
Ответить
  • Читайте нас: 