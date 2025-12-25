В Московской области прокомментировали возрождение «Химок»

Министр спорта Московской области Дмитрий Абарeнов заявил, что новый футбольный клуб в Химках не имеет отношения к команде, которая прежде играла в РПЛ.

«Это частная история, не имеющая никакого отношения к футбольному клубу «Химки». [У нового клуба] даже стадион другой, это никак не связано», – сказал Абаренов.

Ранее сообщалось, что «Химки» готовятся вернуться в российский футбол под названием. Предварительный вариант – «Новые Химки». Клуб ведет активную работу по поиску игроков, после чего планирует заявиться в чемпионат Московской области.