В Московской области прокомментировали возрождение «Химок»

Министр спорта Московской области Дмитрий Абарeнов заявил, что новый футбольный клуб в Химках не имеет отношения к команде, которая прежде играла в РПЛ.
«Это частная история, не имеющая никакого отношения к футбольному клубу «Химки». [У нового клуба] даже стадион другой, это никак не связано», – сказал Абаренов.
Ранее сообщалось, что «Химки» готовятся вернуться в российский футбол под названием. Предварительный вариант – «Новые Химки». Клуб ведет активную работу по поиску игроков, после чего планирует заявиться в чемпионат Московской области.
- «Химки» заняли 12-е место в РПЛ в сезоне-2024/25.
- Клуб не смог получить лицензию по итогам сезона и прекратил существование.
- 9 сентября «Химки» были признаны банкротом.
Источник: Odds.ru