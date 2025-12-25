Введите ваш ник на сайте
  Экс-арбитр ФИФА раскрыл, как судьи могут влиять на события в матчах РПЛ

Экс-арбитр ФИФА раскрыл, как судьи могут влиять на события в матчах РПЛ

Сегодня, 13:15
8

Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров считает, что на судей РПЛ может оказываться давление, которое влияет на исходы матчей в турнире.

«Взятка – уголовное дело. Судьи могут получать вознаграждение. Это совсем другое. Наверное, в РПЛ такое происходит, я не могу знать. По Егорову-младшему я не могу комментировать, так как Игорь мой друг. Но я очень удивлeн этой истории. Тут надо ещe разбираться.

Думаю, РФС, инспекторы, исполком должны заняться судьями РПЛ. Не исключаю, что судьи через ВАР и пенальти влияют на события в играх чемпионата. Смотря на такое судейство... через ВАР это вполне реально.

Уровень судейства настолько разный, что здесь можно запутаться и обвинить невиновного. Вопросов много возникает. Всеми этими спорными моментами должен заниматься департамент», – сказал Захаров.

  • 18 декабря 33-летнего судью Егора Егорова задержали при попытке покинуть Россию, но позже отпустили под подписку о невыезде.
  • Он сообщил о получении 1,5 миллиона рублей от экс-гендиректора «Торпедо» Валерия Скородумова. По словам арбитра, эти деньги не повлияли на результат матча 26-го тура Первой лиги «Арсенал»«Торпедо» (0:1), который прошeл 30 марта 2025 года.
  • В этом сезоне Егоров, сын бывшего арбитра Игоря Егорова, обслужил девять встреч РПЛ.
  • Совладельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и Скородумову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 184 УК РФ за попытку незаконного воздействия на исход спортивных соревнований. Летом черно-белых исключили из РПЛ за попытку организации договорных матчей.

subbotaspartak
1766658468
...можно запутаться и обвинить невиновного.... Сколько там, полтора миллиона? Мелочи, невиновен...
Ответить
Интерес
1766658559
" Игорь мой друг,но истина...". А,пошла она на...!
Ответить
Красногвардейчик
1766658838
По Егорову-младшему я не могу комментировать, так как Игорь мой друг ===================== Железный аргумент))))
Ответить
TIMOTHY
1766660148
Никогда такого не было и вот опять )
Ответить
ScarlettOgusania
1766662619
это, смотря кто на ВАРе кашу заварил с пеналём, если ручной Карась с Казарцевым, то пенальти поставят - "слепые кроты", если Чистяков с Левниковым, то могут и не поставить - эти правил не знают...) хрен редьки не слаще...
Ответить
boris63
1766666034
Да уж, варево у нас в РПЛ, даже сами судьи не понимают.
Ответить
