Экс-арбитр ФИФА раскрыл, как судьи могут влиять на события в матчах РПЛ

Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров считает, что на судей РПЛ может оказываться давление, которое влияет на исходы матчей в турнире.
«Взятка – уголовное дело. Судьи могут получать вознаграждение. Это совсем другое. Наверное, в РПЛ такое происходит, я не могу знать. По Егорову-младшему я не могу комментировать, так как Игорь мой друг. Но я очень удивлeн этой истории. Тут надо ещe разбираться.
Думаю, РФС, инспекторы, исполком должны заняться судьями РПЛ. Не исключаю, что судьи через ВАР и пенальти влияют на события в играх чемпионата. Смотря на такое судейство... через ВАР это вполне реально.
Уровень судейства настолько разный, что здесь можно запутаться и обвинить невиновного. Вопросов много возникает. Всеми этими спорными моментами должен заниматься департамент», – сказал Захаров.
- 18 декабря 33-летнего судью Егора Егорова задержали при попытке покинуть Россию, но позже отпустили под подписку о невыезде.
- Он сообщил о получении 1,5 миллиона рублей от экс-гендиректора «Торпедо» Валерия Скородумова. По словам арбитра, эти деньги не повлияли на результат матча 26-го тура Первой лиги «Арсенал» – «Торпедо» (0:1), который прошeл 30 марта 2025 года.
- В этом сезоне Егоров, сын бывшего арбитра Игоря Егорова, обслужил девять встреч РПЛ.
- Совладельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и Скородумову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 184 УК РФ за попытку незаконного воздействия на исход спортивных соревнований. Летом черно-белых исключили из РПЛ за попытку организации договорных матчей.