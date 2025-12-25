Экс-арбитр ФИФА раскрыл, как судьи могут влиять на события в матчах РПЛ

Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров считает, что на судей РПЛ может оказываться давление, которое влияет на исходы матчей в турнире.

«Взятка – уголовное дело. Судьи могут получать вознаграждение. Это совсем другое. Наверное, в РПЛ такое происходит, я не могу знать. По Егорову-младшему я не могу комментировать, так как Игорь мой друг. Но я очень удивлeн этой истории. Тут надо ещe разбираться.

Думаю, РФС, инспекторы, исполком должны заняться судьями РПЛ. Не исключаю, что судьи через ВАР и пенальти влияют на события в играх чемпионата. Смотря на такое судейство... через ВАР это вполне реально.

Уровень судейства настолько разный, что здесь можно запутаться и обвинить невиновного. Вопросов много возникает. Всеми этими спорными моментами должен заниматься департамент», – сказал Захаров.