Россия сыграет с двумя участниками ЧМ-2026

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о планах сборной России сыграть два товарищеских матча со сборными-участницами ЧМ-2026 в июне.
«Какие состоятся матчи и где именно – пока не могу сказать. Планируется, что сборная России проведет два матча в марте в нашей стране, в июне – не в России с командами – участницами чемпионата мира в период их подготовки к финальной части турнира. Есть варианты с разными командами», – сказал Митрофанов.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
Источник: ТАСС