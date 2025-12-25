Россия сыграет с двумя участниками ЧМ-2026

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о планах сборной России сыграть два товарищеских матча со сборными-участницами ЧМ-2026 в июне.

«Какие состоятся матчи и где именно – пока не могу сказать. Планируется, что сборная России проведет два матча в марте в нашей стране, в июне – не в России с командами – участницами чемпионата мира в период их подготовки к финальной части турнира. Есть варианты с разными командами», – сказал Митрофанов.