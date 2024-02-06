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    • Летом могут провести первый ЧМ для экс-футболистов старше 35 лет: известны предварительные составы

    Летом могут провести первый ЧМ для экс-футболистов старше 35 лет: известны предварительные составы

    Раскрыты планы по проведению нового турнира для ветеранов.

    Уже в июне 2024 года может состояться первый чемпионат мира для бывших футболистов старше 35 лет.

    Предлагается допускать к участию только игроков, выступавших за национальную сборную или имеющих 100+ матчей в высшей лиге на клубном уровне.

    Участниками турнира должны стать сборные Англии, Аргентины, Бразилии, Франции, Германии, Италии, Испании и Уругвая.

    Капитанами своих стран будут основатели EPG [организатора соревнований]: Стив Макманаман (Англия), Эстебан Камбьяссо (Аргентина), Эмерсон (Бразилия), Кристиан Карамбе (Франция), Кевин Кураньи (Германия), Марко Матерацци (Италия), Мичел Сальгадо (Испания) и Диего Лугано (Уругвай).

    В предварительные составы включены Майкл Оуэн, Эшли Коул, Джо Коул, Рио Фердинанд, Дэвид Джеймс, Фрэнк Лэмпард, Робби Фаулер, Кака, Роналдиньо, Ривалдо, Кафу, Роберто Карлос, Тьерри Анри, Марсель Десайи, Эрнан Креспо, Пабло Сабалета, Месут Озил, Сами Хедира, Давид Вилья, Карлес Пуйоль, Франческо Тотти, Фабио Каннаваро, Диего Форлан.

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    Источник: Daily Mail

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    06.02.2024 21:21
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    Комментарии (2)
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    qwertyйцукен
    1707245129
    чемпионат мира для бывших футболистов---- Бывших футболистов не бывает. Гы гы
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    life85
    1707254187
    У нас такой уже много лет проводится , только в более интересном формате!!!
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