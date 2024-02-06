Летом могут провести первый ЧМ для экс-футболистов старше 35 лет: известны предварительные составы

Раскрыты планы по проведению нового турнира для ветеранов.

Уже в июне 2024 года может состояться первый чемпионат мира для бывших футболистов старше 35 лет.

Предлагается допускать к участию только игроков, выступавших за национальную сборную или имеющих 100+ матчей в высшей лиге на клубном уровне.

Участниками турнира должны стать сборные Англии, Аргентины, Бразилии, Франции, Германии, Италии, Испании и Уругвая.

Капитанами своих стран будут основатели EPG [организатора соревнований]: Стив Макманаман (Англия), Эстебан Камбьяссо (Аргентина), Эмерсон (Бразилия), Кристиан Карамбе (Франция), Кевин Кураньи (Германия), Марко Матерацци (Италия), Мичел Сальгадо (Испания) и Диего Лугано (Уругвай).

В предварительные составы включены Майкл Оуэн, Эшли Коул, Джо Коул, Рио Фердинанд, Дэвид Джеймс, Фрэнк Лэмпард, Робби Фаулер, Кака, Роналдиньо, Ривалдо, Кафу, Роберто Карлос, Тьерри Анри, Марсель Десайи, Эрнан Креспо, Пабло Сабалета, Месут Озил, Сами Хедира, Давид Вилья, Карлес Пуйоль, Франческо Тотти, Фабио Каннаваро, Диего Форлан.