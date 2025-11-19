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Кака
Кака
Завершил карьеру
22 апреля 1982 (44), Бразилиа
#10 | Полузащитник
186 см | 80 кг
Бразилия | Италия
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Фото
«Милан» объявил о включении трех новых членов в Зал славы
25 апреля
4
Неймара не включили в топ-10 лучших бразильских игроков в истории
24 апреля
3
Винисиус вышел на 2-е место в списке лучших бразильских бомбардиров ЛЧ
18 февраля
2
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Топ-15 лучших полузащитников XXI века по версии Canal+
6 февраля
4
Роналдиньо, Кака сыграют против сборной России
2025.11.19 20:15
5
Кака сделал выбор между Месси и Роналду: «Самый лучший и совершенный в истории»
2025.06.17 00:27
5
Анчелотти позвал обладателя «Золотого мяча» в тренерский штаб сборной Бразилии
2025.05.13 20:00
Только один бразилец делал больше голевых действий в сезоне Лиги чемпионов, чем Рафинья
2025.03.06 01:20
Топ-5 бразильских игроков в истории по версии Мантуана
2024.12.19 21:34
2
Топ-25 лучших игроков Южной Америки в 21-м веке по версии Goal
2024.10.15 21:56
Кака ответил, кто должен выиграть Евро-2024
2024.06.16 14:51
1
Бывшая жена Кака: «Мы развелись, потому что он был слишком идеальным»
2024.04.15 22:50
6
В Москве может состояться ретроматч Россия – Бразилия с участием Роналдиньо, Кака, Ривалдо
2024.04.10 19:52
6
Видео
Кака попал под жесткий подкат 19-летнего блогера в благотворительном матче
2024.02.25 09:27
2
Видео
Кака поприветствовал российского теннисиста на турнире в Дохе
2024.02.22 18:37
2
Летом могут провести первый ЧМ для экс-футболистов старше 35 лет: известны предварительные составы
2024.02.06 21:21
1
Анчелотти сравнил Беллингема с обладателем «Золотого мяча»
2023.12.02 09:23
Топ-10 лучших футболистов мира в 21-м веке
2023.11.28 13:56
3
20 самых скандальных трансферов в истории футбола
2023.11.21 23:34
4
Полузащитник «Фулхэма» хранит в сейфе шорты Кака: «Перед важными матчами я тру ими ногу для уверенности»
2023.10.23 21:51
1
Кака назвал самый важный момент в своей карьере
2022.12.17 15:03
Кака: «Иностранцы больше ценят Роналдо. Для бразильцев он просто толстяк с улицы»
2022.12.09 01:18
1
Анчелотти назвал топ-5 игроков, которых он тренировал. Обладатель «Золотого мяча» Кака – вне списка
2022.11.16 09:11
3
Кака назвал Сербию одним из фаворитов ЧМ-2022
2022.11.09 17:44
«Он на меня такими глазами посмотрел». Аршавин – о реакции Кака на идею провести выставочный матч Россия – Бразилия
2022.11.04 18:00
3
«День, когда я ушел». Кака – о лучшем воспоминании про «Реал»
2022.09.26 10:23
Фото
Обладатель «Золотого мяча»-2007 Кака получил тренерскую лицензию
2022.05.19 11:57
2
Кака: «ЧМ-2022 без Италии – это позор»
2022.04.02 09:48
2
Впервые за 13 лет лучшим бомбардиром ЛЧ стал ни Роналду или Месси
2020.08.24 11:45
9
Видео
Лига чемпионов поздравила Кака с днем рождения подборкой его голов
2020.04.22 21:16
3
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